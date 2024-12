Der Hamburger Boris Herrmann segelt aktuell bei der Vendée Globe um die Welt. Schwere Stürme und Flauten haben das Feld weit auseinandergerissen, gerade sind es unruhige Tage für die Führenden und ihre Verfolger. Windgeschwindigkeiten von bis zu 40 Knoten bringen die Schiffe an ihre Grenzen. Der Brite Will Harris stand als Ersatz für Herrmann bereit. Er ist der Experte für die technischen Aspekte der Malizia Seaexplorer und beantwortet einige der wichtigsten Fragen.

Worum geht es bei der Vendée Globe?

In der Einfachheit liegt vielleicht auch die Faszination: ein Mensch, ein Boot, allein um die Welt, ohne Stopp und fremde Hilfe. 42 000 Kilometer führt der Kurs von Frankreich aus um die Südspitze Afrikas, um den Südpol herum und an der südamerikanischen Küste zurück zum Start in Les Sables d’Olonne. Etwa 80 Tage dauert die Hatz um die Welt, der Start war am 10. November. Die Gegner: das Meer, die Einsamkeit und die Unwägbarkeiten, die auf die Segler einstürmen. Und natürlich die 40 Konkurrenten, darunter sechs Seglerinnen, die im Notfall die einzige Rettung sein können. Der Brite Alex Thomson brachte es so auf den Punkt: „Es geht nicht darum zu gewinnen, es geht darum, zu überleben.“

Warum macht man das?

Kurz gesagt: weil man es kann. Trotz aller technischen Entwicklungen hat sich das Rennen um die Welt die Aura eines verrückten Abenteuers bewahrt.

Wer sind die Favoriten?

Die Franzosen. An der Spitze zeigte Charlie Dalin lange ein einsames Rennen, doch wurde er inzwischen von Yoann Richomme gestellt. Boris Herrmann, der sein Boot für die harten Bedingungen im Südmeer geformt hat, lag zwischendurch mit 2500 Kilometer Rückstand weit abgeschlagen zurück. Doch es scheint, als würden jetzt nach der Hälfte des Rennens die Stürme im Eismeer das Feld noch einmal durcheinander wirbeln. Überdies kämpft der Drittplatzierte Sébastien Simon mit einem defekten Boot, weshalb ein Platz auf dem Podium für Herrmann wieder in Reichweite rückt.

Was isst man 80 Tage?

„Essen und Schlaf sind die wichtigsten Dinge an Bord“, sagt Will Harris. Und gleichzeitig die beiden einzigen Vergnügen. Herrmann hat gefriergetrocknetes Essen in Tüten dabei, in das er einfach heißes Wasser schütten kann. Kalkuliert sind die Rationen für 80 Tage, 3500 Kalorien pro Tag sind veranschlagt. In der Kälte des Südpolarmeers brauchen die Segler etwa 4000 Kalorien, in wärmeren Gefilden nur etwa 3000. Weil auch ein Schnellkochtopf zur Ausrüstung gehört, kann sich Herrmann auch Pasta oder Pfannkuchen zubereiten.

Und wie schläft man dann?

Mit einem Kopfhörer, der den Lärm filtert, und einer Schlafmaske auf den Augen. Für Herrmann wurde eine Matratze genau auf seinen Körper angepasst. So bleibt er einigermaßen ruhig liegen, auch wenn das Boot durchgeschüttelt wird. Ein komfortables Bett also? „Es ist eher wie ein Sarg“, sagt Harris.

Wie viel Schlaf bekommt man?

Entscheidend ist herauszufinden, wie lange der eigene Schlafzyklus dauert. Das ist bei jedem Menschen anders, meist dauert die Phase zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Dann reichen 30 Minuten, um Kraft zu tanken, sagt Will Harris. 20, 25 Minuten schläft Herrmann, bevor er aufwacht und wieder die Segel und den Kurs checkt. Es dauert üblicherweise eine Woche, bis sich der Körper an diesen Rhythmus gewöhnt. An guten Tagen kommen so bis zu sechs Stunden Schlaf zusammen. An schlechten: keine Sekunde.

Was gilt als die größte Gefahr für die Segler?

Was alle Skipper fürchten, sind Kollisionen, die ein Loch in das Boot reißen. Sogenannte Ufos (unidentified floating objects), die im Wasser schwimmen. „Das ist eine echte Gefahr“, sagt Will Harris. Nicht nur, weil so ein Zusammenstoß ein Loch in das Boot reißen kann und dann Wasser eindringt. Sondern auch, weil der Skipper durch das Boot geschleudert werden kann. Boris Herrmann trägt deshalb bei rauen Bedingungen eine Art Rugbyhelm, der seinen Kopf schützt. Bei Reparaturen an Deck leinen sich die Segler an und tragen Schwimmwesten, im Notfall gibt es einen Überlebensanzug, der im Wasser trocken hält.

Welche Hindernisse lauern im Wasser?

Container, die von Schiffen verloren wurden. Aufgegebene Fischernetze. Und natürlich Wale. Herrmanns Schiff ist deshalb auch mit einem Wal-Pinger ausgestattet, der am Kiel befestigt ist und die großen Säugetiere mit hochfrequenten Tönen ankündigt. Aber: „Ob das überhaupt funktioniert, wissen wir nicht“, sagt Will Harris. Außerdem überwacht eine Kamera die See, die mit KI-Unterstützung unter Wasser schwimmende Objekte erkennen soll. Immerhin: Von rätselhaften Ocra-Attacken, wie sie im Sommer immer wieder vorkamen, sind die Teilnehmer der Vendée Globe bisher verschont geblieben.

Und wenn das Boot sinkt?

Für die Segler gibt es einen Überlebensanzug und zwei Rettungskapseln, die in kleinen Kisten verstaut sind, eine vorn im Bug und eine im Heck des Bootes. Es reicht, sie ins Wasser zu werfen, dann blasen sie sich von selbst auf. Proviant, Fackeln und Kommunikationsgeräte sind im Rettungsboot. Aber: „Im Eismeer willst du nicht in so einem Ding sitzen“, sagt Harris. Wegen der Kälte müsse ein Segler innerhalb von 24 Stunden gerettet werden. Danach nehmen die Überlebenschancen rapide ab.

Wer kann dann zur Rettung eilen?

Meist sind es die Konkurrenten, die dann zu Rettern werden. So wie 2021, als das Schiff von Kevin Escovier auseinanderbrach. Seine letzte Nachricht: „I’m sinking, I’m not joking. MAYDAY.“ Nach einer elfstündigen Suchaktion, an der sich auch Boris Herrmann beteiligte, entdeckten die Suchenden Escoviers Rettungskapsel zwischen den Wellen. Für solche Aktionen bekommen die beteiligten Skipper eine Zeitgutschrift. Allerdings gab es auch Vorfälle, die nicht so glücklich endeten.

Was passiert bei einem medizinischen Notfall?

Die Segler können sich in Notfällen an einen Rennarzt wenden, der Rat geben kann. Legendär: 1992 näht sich der Franzose Bertrand de Broc unter Anleitung selbst seine Zunge. Bei schwereren Verletzungen hilft aber nur eines: Warten auf Rettung.

Was macht das mit dem Kopf?

Das kann ziemlich herausfordernd sein. „Zu wissen, dass man absolut allein unterwegs ist und jede Rettung weit entfernt – diesen Gedanken muss man erst einmal überwinden, wenn man im Südpolarmeer segelt“, sagt Will Harris. Am „Point Nemo“, einem Flecken im Nirgendwo des Südpazifiks, sind die Segler den Astronauten der Raumstation ISS näher als dem Festland.