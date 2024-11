Hochseesegler Boris Herrmann liegt bei der Vendée Globe voll auf Kurs. Der 43 Jahre alte Wahl-Hamburger schob sich am Freitagmorgen zwischenzeitlich auf Platz drei vor. Nach einem insgesamt holprigen Start mit technischen Problemen, die ihn phasenweise weit zurückfallen ließen, ist Herrmann auf seiner „Malizia-Seaexplorer“ nun immer besser im Rhythmus.Bei der 10. Ausgabe der Vendée Globe führte der britische Segler Sam Goodchild vor seinem französischen Konkurrenten Nicolas Lunven das Klassement an. Dahinter geht es eng zu. Herrmann, die Schweizerin Justine Mettraux und der Franzose Yoann Richomme liegen dicht beieinander in einem Feld mit nur noch 39 Teilnehmern. Der Franzose Maxim Sorel musste aufgeben: Er konnte mit einer am zweiten Renntag erlittenen Knöchelverletzung die Belastung nicht mehr bewältigen.