Der Erste-Hilfe-Katalog empfiehlt beim Auffinden einer Person unter anderem folgende Akutmaßnahmen: Bewusstsein prüfen, stabile Seitenlage, Hilfe rufen. Der englische Fußballer Jamie Vardy, 38, hat vermutlich länger keinen Auffrischungskurs mehr gemacht. Als er am Samstag um 16.20 Uhr auf dem Rasen des King-Power-Stadions in Leicester eine Person in Not auffand, ersparte er sich Bewusstseinsprüfung und persönliche Ansprache.