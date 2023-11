Strittige Szenen in der Champions League:Es braucht Transparenz beim VAR

Kommentar von Javier Cáceres

Wie sehr sich der Fußball gerade in einem Prozess der Entfremdung von seinen Zuschauern befindet, war am Mittwochabend bei der Champions-League-Konferenz des Streamingdienstes Dazn zu sehen, respektive: gut zu hören. Gleich mehrmals lautete die Begründung, weswegen der Sender nun zu einem anderen Spiel weiterschalte, nicht etwa: "Toooor in ...!!!!", oder: "Elfmeter in ...!!!!!". Sondern: "VAR-Entscheidung in ...!!!!!!" Unter anderem geschah das, als sich die Konferenz dem Ende zuneigte und beim Duell des FC Bayern gegen den FC Kopenhagen (0:0) abermals das vielleicht größte strukturelle Ärgernis zum Thema wurde, das die Profifußball-Industrie derzeit ihrem zahlenden und zusehends genervten Publikum bietet: Hand oder nicht Hand?