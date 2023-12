Kommentar von Johannes Aumüller

Es herrscht mal wieder helle Aufregung in der Welt der Schiedsrichterei. Der Anlass diesmal: eine wichtige Szene im Spiel zwischen Dortmund und Leipzig. BVB-Verteidiger Mats Hummels grätscht Leipzigs Angreifer Lois Openda ziemlich genau an der Strafraumgrenze nieder. Der Unparteiische Sven Jablonski entscheidet auf Foul im Strafraum, das bedeutet also: Elfmeter und Gelb. Doch dann meldet sich nach langer Prüfung der Videoschiedsrichter und bittet um Korrektur: Freistoß statt Elfmeter und in der Konsequenz des an dieser Stelle komplizierten Regelwerks dann auch Rot statt Gelb.