So ein Ball hat auch Gefühle

Von Martin Schneider

Seit einiger Zeit fühlen nicht nur Menschen etwas beim Fußball, nein, auch der Ball selbst – also Fühlen im Sinne von Spüren. Sensoren im Inneren registrieren jede Berührung, der Ball ist dafür zu einer Art Matroschka geworden, in ihm ist ein kleinerer Plastikball, 14 Gramm schwer, und der sendet laut PR-Text des Herstellers 400 Mal pro Sekunde seine Gefühle an Netzwerk-Antennen rund um das Spielfeld.