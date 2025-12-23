Am Wochenende vor der Weihnachtspause mussten die deutschen Schiedsrichter mehr einstecken als üblich. Hertha-Trainer Stefan Leitl bezweifelte sogar, ob der Spielleiter das Regelwerk beherrscht („weiß nicht, ob er’s kennt“). Ähnlich krass die Kritik von Nationalspieler David Raum in Leipzig: „Das Spiel war eine Nummer zu groß für den Schiedsrichter.“ Oder das Gezeter beim FC Augsburg: „Absoluter Witz“, „Frechheit“, „frage mich, was die da wieder gesehen haben …“.