MeinungFußball-BundesligaLasst uns zu Weihnachten auch den VAR liebevoll in den Arm nehmen. Vielleicht geht er dann ja wieder.

Glosse von Philipp Selldorf

Lesezeit: 3 Min.

Bald wird der so genannte Kölner Keller Köln verlassen - Kritik und Spott werden die Videoassistenten aber vermutlich auch in Frankfurt zu ertragen haben.
Bald wird der so genannte Kölner Keller Köln verlassen - Kritik und Spott werden die Videoassistenten aber vermutlich auch in Frankfurt zu ertragen haben. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Warum es eine gute Idee wäre, den VAR in diesen Tagen aus seinem Keller zu holen.

Am Wochenende vor der Weihnachtspause mussten die deutschen Schiedsrichter mehr einstecken als üblich. Hertha-Trainer Stefan Leitl bezweifelte sogar, ob der Spielleiter das Regelwerk beherrscht („weiß nicht, ob er’s kennt“). Ähnlich krass die Kritik von Nationalspieler David Raum in Leipzig: „Das Spiel war eine Nummer zu groß für den Schiedsrichter.“ Oder das Gezeter beim FC Augsburg: „Absoluter Witz“, „Frechheit“, „frage mich, was die da wieder gesehen haben …“.

