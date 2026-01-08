Rund um den Jahreswechsel ist nicht viel los im Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) in Stuttgart, Pascal Müller hat sicherheitshalber trotzdem einen Raum reserviert. Müller, 35, ist im ZSL, das unter anderem für die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg zuständig ist, als Referent tätig, er hat aber noch einen zweiten interessanten Beruf: Seit sechs Jahren sitzt der ehemalige Zweitliga-Schiedsrichter als Video Assistant Referee (kurz VAR) an fast jedem Wochenende im berühmten und manchmal berüchtigten Kölner Keller. Müller gilt als einer der weltweit besten Spezialisten, die sich ohne parallele Feld-Schiedsrichterkarriere ausschließlich auf die Arbeit im VAR-Center konzentrieren. Inzwischen hat er sich europaweit einen Namen gemacht und wird auch in der Champions League als VAR eingesetzt. Wer wäre also besser geeignet als Pascal Müller, um all die drängenden Fragen zu beantworten, die der immer noch umstrittene Videoschiedsrichter seit seiner Einführung in der Saison 2017/18 aufwirft? Ein Blick in den Keller.