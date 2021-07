Von Jonas Beckenkamp

Größer als das Leben, das hat der Fußballtrainer Aloysius Paulus Maria van Gaal der Welt schon oft mitgeteilt, ist neben dem lieben Gott eigentlich nur er selbst. An Selbstbewusstsein hat es diesem Menschen nie gemangelt und natürlich glaubt vor allem van Gaal selbst jetzt, dass wieder einmal nur er der richtige für Oranje ist. Er kennt das ja, er weiß, wie man "fußballen" muss, um erfolgreich zu sein. "Fußballen" ist ein klassisches Van-Gaal-Wort.

Er hat es in seiner Zeit als Trainer des FC Bayern erfunden, so wie er damals auch den Mittelfeldboss Bastian Schweinsteiger und das Näschen von Thomas Müller erfunden hat. Und im Grunde den Spielstil des modernen FC Bayern gleich mit.

Louis van Gaal trainiert die Niederlande zum dritten Mal

Im Vergleich dazu steht es um den Erfindergeist des "Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond" (KNVB) eher mau, denn der hat nun van Gaal, 69, zum Trainer der Nationalelf ernannt. Zum dritten Mal nach einer zweijährigen Etappe Anfang der Nullerjahre und einer weiteren zwischen 2012 und 2014. Damals wurden die Niederländer mit zähem Zerstörerfußball WM-Dritter. Man tritt van Gaal nicht zu nah, wenn man sagt, dass seine einstmals sprühenden Ideen ein wenig aus der Mode gekommen sind.

Und trotzdem: Auf einen anderen, zeitgeistigeren Nationaltrainer konnten sich die Verbandsverantwortlichen nach dem lähmenden Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 nicht einigen. Sie setzen nun, zumindest bis zur WM 2022, auf Bewährtes - und stellen dem neuen alten Bondscoach gleich noch seinen einstigen Nachfolger als Assistent zur Seite: Danny Blind, van Gaals Fahrensmann aus gemeinsamen Tagen bei Ajax Amsterdam.

Das Trainerteam komplettiert Sparta-Rotterdam-Coach Henk Fraser, früher mal ein grimmiger Verteidiger bei Feyenoord, den der Verband langfristig als "Elftal"-Chef der Zukunft aufbauen will. Natürlich hätte es in den Niederlanden nach dem Rücktritt von Frank de Boer auch andere Kandidaten gegeben, aber weder der frühere Barça-Profi Giovanni van Bronckhorst, noch der immer wieder genannte Oldie Henk ten Cate konnten KNVB-Direktor Nico-Jan Hoogma (früher beim HSV) letztlich überzeugen.

Niederländische Fachkräfte mit Zukunft sind verhindert

Auch der Name Joachim Löw kursierte nach der Euro kurzzeitig, ehe der zurückgetretene Bundestrainer höflich absagte. "Die Holländer haben sehr viele gute Trainer, die den Fußball sehr gut kennen", empfahl Löw bei seinem Abschiedsgespräch im DFB-Quartier. Doch die Elite der niederländischen Trainerschule ist größtenteils verhindert. Während Fachkräfte mit Zukunft wie Mark van Bommel (Wolfsburg), Peter Bosz (Olympique Lyon) oder Erik ten Haag (Ajax) bei ihren Klubs gebunden sind, geht Oranje mit van Gaal einen Bund mit der Vergangenheit ein. Es ist eine wohl letzte Liaison mit dem großen Zampano.

Seine erneute Rückkehr sei "ein Risiko" beschrieb es entsprechend ernüchtert die Zeitung De Telegraaf, die bereits am Mittwochabend den Vollzug der Personalie verkündete. Zu beklagen sei mit dem "Pensionado" van Gaal vor allem, dass es taktisch keine Innovationen mehr geben werde. Die hatte er in seiner Münchner Zeit (2009 bis 2011) öfters aus dem Ärmel geschüttelt. Seither ist ihm der schöne Fußball aber abhanden gekommen.

Ob er ausgerechnet jetzt also der richtige ist? Bei der EM hatten die Niederländer in Frank de Boers 3-5-2-System alle drei Gruppenspiele gewonnen. Im Achtelfinale brach das Team dann gegen Tschechien (0:2) auf mysteriöse Weise auseinander, als Abwehrspieler Matthijs de Ligt eine Rote Karte sah. Dabei hatte sich um europaweit gefragte Fußballer wie Denzel Dumfries (Eindhoven), Memphis Depay (Barcelona) oder Georginio Wijnaldum (PSG) gerade eine sanfte Euphorie in der Heimat gebildet.

Die soll nun van Gaal, das selbst erklärte "Feierbiest", mit seiner ganzen Eigenwilligkeit wiederbeleben. Er unterbricht seinen Ruhestand, in den er sich nach seiner wenig erbaulichen Phase bei Manchester United begab, lässt das Tulpenzüchten für eine Weile zurück - und stürzt sich in sein vermutlich letztes Abenteuer als Trainer. Die Fußballwelt sollte sich also geehrt fühlen. Mindestens.