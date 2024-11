Wegen der Unwetterkatastrophe in Spanien hat der spanische Fußballverband RFEF eine Vielzahl von Spielen abgesagt, darunter die für das Wochenende geplanten Erstligabegegnungen des FC Valencia gegen Real Madrid und des FC Villarreal gegen Rayo Vallecano. Beide wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.Die Region um Valencia, die drittgrößte Stadt des Landes, ist am schwersten von den Unwettern betroffen. Bei den Spielen am Wochenende wird eine Schweigeminute für die Flutopfer abgehalten. Noch immer werden viele Menschen in der Mittelmeerregion Valencia vermisst.