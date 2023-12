Jeder Held braucht einen Dichter, der von seinen Taten erzählt. Im Fall von Uwe Seeler ist der beste Dichter ein Fotograf. Otto Metelmann, 1922 geboren, arbeitete für Springer-Blätter und den Kicker, als Hamburger hatte er früh Kontakt zum HSV und damit auch zu Uwe Seeler, den er schon im Kindesalter fotografierte und danach immer wieder, auf dem langen Weg zum Weltstar. Sein Sohn Thomas Metelmann, ebenfalls Fotograf, hat in diesem Band nun "ikonische Bilder eines Idols" zusammengestellt, was kein bisschen übertrieben ist. Zu sehen ist Uwe Seeler in seinem Umfeld: mit Menschen, Orten, Plätzen und Bällen der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit, in der der Fußball noch nicht so durchkommerzialisiert und -choreografiert war wie heute, da den Fotografen Zonen zugewiesen werden, die sie nicht verlassen dürfen. Metelmann durfte überall hin. Wo Seeler war, war auch Metelmann. Und so wird allgemein bekanntes Wissen (der Sportsmann Uwe wurde nur einmal in seiner Karriere vom Feld gestellt) illustriert: 1. Dezember 1957, Seeler schleicht nach dem Feldverweis gegen TuS Bremerhaven vom Platz. Mit gesenktem Kopf geht er am Publikum vorbei, Männer mit Mänteln und Hüten, einer dieser Männer klopft ihm auf den Rücken. Denn Seeler, da erzählt die Momentaufnahme die ganze Karriere, war ein Mann des Volkes auch im Augenblick der persönlichen Niederlage.