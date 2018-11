2. November 2018, 16:22 Uhr Ex-Sprinter Usain Bolts Fußballkarriere scheitert

Usain Bolt wollte nach seiner Sprinterkarriere unbedingt Fußballprofi werden, gastierte sogar einmal bei Borussia Dortmund.

Wochenlang trainierte er bei einem australischen Erstligisten mit, lehnte aber dessen Vertragsangebot ab.

Die Gehaltsvorstellungen lagen zu weit auseinander.

Von Christoph Söller

Der Traum vom Profifußball, er ist am Geld gescheitert. Vorerst zumindest. Usain Bolt und der australische Erstligist Central Coast Mariners FC, ein Fußballklub aus Gosford nördlich von Sydney, haben sich nicht einigen können auf einen Profivertrag für den ehemaligen Sprinter.

Im Juli hatte der Klub bekanntgegeben, dass man sich eine Zusammenarbeit mit dem achtfachen Olympiasieger vorstellen könne. Einen Vertrag für Bolt wollte der Verein zwar nicht garantieren, wohl aber ein sechswöchiges Probetraining. Scheinbar nutzte Bolt die Zeit, denn nur drei Wochen später erklärte der Verein, dass er auf "unbestimmte Zeit" mit der Mannschaft trainieren könne. Mit der Rückennummer 95, in Anlehnung an seinen Weltrekord von 9,58 Sekunden auf 100 Meter, erzielte Bolt im Oktober bei seinem Startelfdebüt in einem Wohltätigkeitsspiel einen Doppelpack zum 3:0 und 4:0-Endstand.

Als Stürmer wurde er aufgestellt, schnell, körperlich robust und mit passablem Kopfballspiel. Einen Vertrag für die A-League, deren Saison am 19. Oktober begann, erhielt Bolt aber nicht. Der Central Coast Mariners FC teilte mit, der Test sei nun "mit sofortiger Wirkung" beendet, Bolt wünscht laut Vereinsmeldung "dem Verein Erfolg für die kommende Saison".

Es scheiterte am Geld, nicht am Potenzial

An der fußballerischen Klasse soll es aber nicht gelegen haben. Medienberichten zufolge sollen die Australier Bolt einen mit umgerechnet 93 000 Euro dotierten Vertrag angeboten haben, doch Bolt soll wesentlich mehr verlangt haben. Die Mariners hatten sogar Sponsoren gesucht, um den finanziellen Ansprüchen Bolts gerecht zu werden, aber zu einer Einigung auf einen Vertrag kam es nicht.

Bolts Kindheitstraum vom Profifußball scheint also geplatzt zu sein. Seit dem Ende seiner Karriere im August 2017 arbeitete der ehemalige Weltklassesprinter auf eine Zukunft als Fußballer hin. Konkrete Züge nahm dieser Plan bereits zu Beginn dieses Jahres an.

An einem nasskalten Morgen im März nahm Usain Bolt am Mannschaftstraining von Borussia Dortmund teil. Bolt und der BVB haben den gleichen Ausrüster (Puma), und die PR-Aktion schlug voll ein. 1400 Fans sahen sich das öffentliche Training damals an, ein DJ spielte Reggaemusik, Borussia Dortmund streamte die Einheit live auf den sozialen Netzwerken und verzeichnete mehrere Millionen Follower. Darunter auch 1,2 Millionen aus China, einem umkämpften Wachstumsmarkt. Bolt ist eine Weltmarke, die sich zu inszenieren weiß. Sein Ausrüster und Borussia Dortmund wussten das für sich zu nutzen.