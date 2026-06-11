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US-Kapitän Tyler AdamsEiner muss ja den Verkehr regeln

Lesezeit: 3 Min.

Grundsolider Charakter: Tyler Adams, hier bei der Vorstellung des WM-Kaders im Mai in New York.
Grundsolider Charakter: Tyler Adams, hier bei der Vorstellung des WM-Kaders im Mai in New York. Eduardo Munoz Alvarez/AP Photo

Im Gegensatz zu anderen Spielorten herrscht in Los Angeles geradezu WM-Euphorie. Vor dem Auftakt der USA gegen Paraguay steht Kapitän Tyler Adams im Fokus. Julian Nagelsmann findet: „Ganz feiner Kerl.“

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

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WM-Stimmung in Nordamerika? Kommt auf den genauen Ort an – der Kontinent ist bekanntermaßen gewaltig. Den New Yorkern ist derzeit alles komplett schnuppe außer die Basketballer der Knicks. In Mexiko City drohen Randale rund ums Aztekenstadion. Vancouver im kanadischen Westen wird zum typischen Gastgeber-Verlierer-Symbol: halb leere Hotels, schnucklige Läden in Existenzangst ob der WM-Barrieren in der Stadt. Los Angeles dagegen: Halligalli de luxe! Kurz nach dem 1:2 gegen Deutschland kamen die US-Boys nach Kalifornien, das Traumtor von Antonee Robinson ebenso im Gepäck wie eine Glanzleistung jenes Spielers, von dem sie sich dringend Glanzleistungen erhoffen: Christian Pulisic, Spitzname „Captain America“.

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