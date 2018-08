9. August 2018, 10:09 Uhr USA Schweinsteiger scheitert im Pokal-Halbfinale

Der frühere deutsche Nationalspieler verpasst das Endspiel des US-Pokalwettbewerbs. José Mourinho wird bei Manchester United von einer Vereinslegende kritisiert.

Meldungen im Überblick

Fußball, USA: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger ist im Halbfinale des Pokal-Wettbewerbs in den USA gescheitert. Bei Philadelphia Union unterlag der Weltmeister von 2014 mit seinem Klub Chicago Fire 0:3 (0:0). Das dritte Tor bereitete der aus Ahaus im Münsterland stammende Fabian Herbers vor. Philadelphia trifft in seinem dritten Pokal-Endspiel seit 2014 auf Houston Dynamo. Die Texaner besiegten Los Angeles FC, Neuling in der nordamerikanischen Profiliga MLS, mit 7:6 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Das Endspiel des US Open Cup findet am 26. September in Houston statt. Für beide Klubs wäre es der erste Pokalsieg.

Manchester United, Kritik: Manchester Uniteds Mittelfeld-Ikone Paul Scholes traut seinem Ex-Klub in der kommenden Saison nicht viel zu. Teammanager Jose Mourinho, dem Scholes seit jeher in Abneigung verbunden ist, sei zudem in einer "schwierigen Situation", sagte der 43-Jährige der Nachrichtenagentur AFP: "Es sieht nicht so aus, als hätten die Spieler Spaß mit dieser Art des Fußballs. Den hätte ich auch nicht." Die Aufgabe eines Teammanagers sei es auch, die Fans zu unterhalten. "Das ist zuletzt sehr, sehr selten passiert", sagte Scholes. Sollte das so bleiben und die Mannschaft auch keinen Erfolg haben, "könnte Mourinho gehen. Aber er hat viel Erfahrung, er muss einen Weg finden." Mourinho sieht sich in Manchester seit Wochen der Kritik ausgesetzt. Der Portugiese, der in seine dritte Saison mit United geht, bemängelte seinerseits mangelnde Unterstützung und kritisierte die Transferpolitik seines Vereins. Zu Wochenbeginn hatte sich der Wechsel von Bayern Münchens Nationalspieler Jérôme Boateng nach Manchester zerschlagen.

3. Liga, 1860 München: Dank eines Treffers von Marcos Alvarez in der Nachspielzeit bleibt der VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen. Drei Tage nach dem Derby-Sieg beim SV Meppen trennten sich die Niedersachsen am Mittwochabend daheim von 1860 München 2:2 (0:1) und zählen damit weiter zur Spitzengruppe. Vor 13 600 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke brachten Adriano Grimaldi (35. Minute) und Simon Lorenz (47.) die Gäste mit 2:0 in Führung. Doch die Gastgeber steckten nicht auf und kamen durch Manuel Farrano-Pulido zum Anschlusstreffer (76.). Danach drängte der VfL auf den Ausgleich und ließ sich auch vom Platzverweis für Felix Schiller nach einer Notbremse nicht beirren (81.). In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Alvarez der verdiente Ausgleich.

Die zweite Niederlage der Saison gab es dagegen für den SV Meppen. Beim KFC Uerdingen verloren die Emsländer 2:3 (1:0). Auch eine zweimalige Führung reichte den Gästen nicht zum Sieg. Christian Dorda (16.) und Nico Granatkowski (59.) erzielten die Treffer für Meppen. Doch nachdem Oguzhan Kefkir (52.) und Johannes Dörfler (79.) jeweils der Ausgleich gelungen war, erzielte Lucas Musculus in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer für den Aufsteiger.

Wasserspringen, EM: Nach Bronze und Silber jetzt auch das erste Gold: Tina Punzel und Lou Massenberg haben bei den European Championships mit ihrem EM-Triumph im gemischten Synchronspringen vom 3-m-Brett den Medaillensatz der deutschen Wasserspringer vervollständigt. Freudestrahlend nahm sich das Duo in die Arme, auf der Tribüne des Royal Commonwealth Pool von Edinburgh klatschte Bundestrainer Lutz Buschkow sichtlich zufrieden Beifall. "Ich bin super zufrieden mit der Goldmedaille, besser hätte es nicht laufen können. Das ist für mich der perfekte Start in die Wettkämpfe. Ich bin super glücklich", sagte die 23-Jährige Punzel. Ihr sechs Jahre jüngerer Partner Massenberg schrie kurz nach dem Sieg in der nichtolympischen Disziplin nur ein einziges Wort heraus: "Gold!"

Die international erfahrene Punzel und der aufstrebende 17-jährige Massenberg zeigten einen starken Wettkampf ohne grobe Fehler. "Wir haben uns auf uns konzentriert und unser Ding gemacht", sagte die Dresdnerin Punzel, "dann war es möglich." Buschkow freute sich über "eine super starke Leistung" seiner "nervenstarken" Athleten.Nur die zweitplatzierten Briten Ross Haslam/Grace Reid konnten einigermaßen mithalten, hatten am Ende aber auch knapp fünf Punkte Rückstand auf das deutsche Paar.

Knapp zwei Stunden nach den Gold-Sprüngen von Tina Punzel und Lou Massenberg hat Maria Kurjo den deutschen Wasserspringern bei der EM in Edinburgh die vierte Medaille beschert. Die 28 Jahre alte Berlinerin gewann im Einzelfinale vom Turm mit 308,15 Punkten Bronze. Den Titel holte sich die Niederländerin Celine van Duijn vor der Italienerin Noemi Batki. Kurjos Synchronpartnerin Elena Wassen (Berlin) landete auf Rang acht (270,40).