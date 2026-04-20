Timo Werner hat in der Major League Soccer (MLS) mit seinem neuen Team einen Bilderbuchstart hingelegt. Nach frustrierenden Monaten zwischen Bank und Tribüne bei RB Leipzig nahm der ehemalige Nationalspieler bei den San Jose Earthquakes sofort eine tragende Rolle ein. Nun erzielte er beim 4:1 gegen den Los Angeles FC sein erstes Saisontor. Nach fünf Einsätzen kommt der Stuttgarter auf die starke Ausbeute von vier Scorerpunkten – bei bislang nur einer Partie über die vollen 90 Minuten und einer kurzen Verletzungspause in den vergangenen beiden Wochen. „Im Großen und Ganzen ist es bisher echt ein sehr, sehr schönes Leben, das sehr viel Spaß macht“, sagte der 30-Jährige nach dem Sieg. „Generell war es einfach wichtig für mich, ein Tor zu schießen, endlich auf die Torliste zu kommen.“ Werner traf in der 56. Minute nach feinem Solo zum 2:0.