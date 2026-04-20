Timo Werner hat in der Major League Soccer (MLS) mit seinem neuen Team einen Bilderbuchstart hingelegt. Nach frustrierenden Monaten zwischen Bank und Tribüne bei RB Leipzig nahm der ehemalige Nationalspieler bei den San Jose Earthquakes sofort eine tragende Rolle ein. Nun erzielte er beim 4:1 gegen den Los Angeles FC sein erstes Saisontor. Nach fünf Einsätzen kommt der Stuttgarter auf die starke Ausbeute von vier Scorerpunkten – bei bislang nur einer Partie über die vollen 90 Minuten und einer kurzen Verletzungspause in den vergangenen beiden Wochen. „Im Großen und Ganzen ist es bisher echt ein sehr, sehr schönes Leben, das sehr viel Spaß macht“, sagte der 30-Jährige nach dem Sieg. „Generell war es einfach wichtig für mich, ein Tor zu schießen, endlich auf die Torliste zu kommen.“ Werner traf in der 56. Minute nach feinem Solo zum 2:0.
Nach dem kometenhaften Aufstieg als junger Fußballer vom VfB Stuttgart über RB Leipzig in die Nationalmannschaft und zum FC Chelsea in die Premier League war Werners Karriere in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten. Die Rückkehr nach Leipzig lief nicht wie erhofft. Bei den Tottenham Hotspur wurde der Stürmer auch nicht glücklich und unter Trainer Ole Werner spielte er in Leipzig in der Hinrunde dann gar keine Rolle mehr.
Schon vor einem Jahr stand ein Wechsel nach New York im Raum, in die USA geschafft hat es Werner jetzt mit Verzögerung. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und wir werden noch viel Spaß haben mit ihm“, sagte LA-Trainer Bruce Arena.