Der frühere Bundesliga-Coach Jesse Marsch legt sich in seiner Funktion als Kanadas Fußball-Nationaltrainer mit US-Präsident Donald Trump an. Der ehemalige US-Nationalspieler distanzierte sich bei einem Termin in Kalifornien nachdrücklich von Trumps mehrfach wiederholten Aussagen zu Plänen für eine Umwandlung des nördlichen US-Nachbarlandes in einen Teil der Vereinigten Staaten. „Wenn ich eine Botschaft an unseren Präsidenten habe, dann die, mit der lächerlichen Sprücheklopferei über Kanada als 51. Bundesstaat der USA Schluss zu machen“, sagte Marsch beim Medientag zur Nations-League-Endrunde der CONCACAF-Zone im März in Inglewood.