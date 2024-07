Internationaler Fußball:US-Verband entlässt Nationaltrainer Berhalter

Nach dem frühzeitigen Ausscheiden bei der Copa América im eigenen Land ist Gregg Berhalter als Trainer der US-Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Das gab der US-Fußballverband am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Zwei Jahre vor der Heim-Weltmeisterschaft hatte das US-Team um die ehemaligen Bundesliga-Profis Christian Pulisic, Weston McKennie und Chris Richards enttäuscht und war Anfang Juli nach zwei Niederlagen in drei Spielen in der Gruppenphase noch vor der K.o.-Runde ausgeschieden.