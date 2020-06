In der andauernden Rassismusdebatte hat der US-Fußballverband USSF die umstrittene Kniefall-Regel gekippt. "Es ist klar geworden, dass diese Regel falsch war. Wir entschuldigen uns", teilte der Verband mit. 2017 hatte USFF verboten, dass Spielerinnen und Spieler bei der Nationalhymne das Knie senken; sie hatten damit gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. Der Verband hob den Paragrafen nun nach großem öffentlichen Druck auf. Die US-Profiliga MLS gab zudem bekannt, dass sie ihre Saison von 8. Juli an in Turnierform in Disney World (Orlando/Florida) fortsetzen wird.