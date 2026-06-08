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USADer Jongleur der Kettensägen

Lesezeit: 2 Min.

Andrew Giuliani beschreibt hier Anfang Juni die Sicherheitsmaßnahmen, die das Weiße Haus für die Fußball-WM getroffen hat.
Andrew Giuliani beschreibt hier Anfang Juni die Sicherheitsmaßnahmen, die das Weiße Haus für die Fußball-WM getroffen hat. Rebecca Blackwell/AP Photo

Andrew Giuliani, Sohn des umstrittenen Ex-Bürgermeisters von New York, ist jetzt Trumps Mann für die Fußball-WM. Wenn da nur mal alles gutgeht.

Von Peter Burghardt

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Die erste Fußball-Weltmeisterschaft in den USA stand nur wenige Monate bevor, da wurde Anfang 1994 Andrew Giuliani bekannt. Sein Vater Rudy hatte mit dem Versprechen von Law and Order die Wahl in New York gewonnen und trat sein Amt als Bürgermeister an – der Sohn, damals sieben Jahre alt, stand nach der Vereidigung neben ihm am Rednerpult. Der Kleine gähnte, warf Küsse in die Luft und sprach mit erhobener Faust Worte der väterlichen Einstandsrede mit.

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