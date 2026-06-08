Die erste Fußball-Weltmeisterschaft in den USA stand nur wenige Monate bevor, da wurde Anfang 1994 Andrew Giuliani bekannt. Sein Vater Rudy hatte mit dem Versprechen von Law and Order die Wahl in New York City gewonnen und trat sein Amt als Bürgermeister an – der Sohn, damals sieben Jahre alt, stand nach der Vereidigung neben ihm am Rednerpult. Der Kleine gähnte, warf Küsse in die Luft und sprach mit erhobener Faust Worte der väterlichen Einstandsrede mit.