Knochen hinhalten fürs Stipendium – so lautete 120 Jahre lang der Deal für Sport-Talente in den USA. Nun dürfen sie bezahlt werden – die Summen, die im Raum stehen, sind schwindelerregend.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

2,8 Milliarden Dollar. Das ist sehr viel Geld. Dennoch ist diese Summe lediglich die berüchtigte Spitze des Eisbergs, der sichtbare Teil. Wirklich bedrohlich ist das, was noch unsichtbar unter der Oberfläche lauert, und um bei der Analogie zu bleiben: Der komplette Jugendsport in den USA ist der Dampfer, der auf diesen Geld-Eisberg zufährt. Und noch ist nicht abzusehen, wer sich wird retten können, was das für ein Schiff sein wird, das danach über den Ozean schippern wird, so es überhaupt noch ein Schiff geben wird.