League-Cup in den USA

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat seinen neuen Klub Inter Miami prompt zum ersten Titel geführt. Das Team aus Florida triumphierte im League-Cup-Finale gegen Nashville SC mit 10:9 im Elfmeterschießen. Klub-Mitbesitzer David Beckham scheint mit dem Transfer des Ausnahmespielers von Paris St. Germain in die USA alles richtig gemacht zu haben, denn Messi führte Miami gegen Nashville SC zum ersten Titel überhaupt.

In der 23. Minute schoss er Miami mit einem Traumtor in Führung. Es war sein zehnter Treffer für den Klub aus Florida in nur sieben Spielen. Den Ausgleich erzielte Fafa Picault (57.), Messi traf noch den Pfosten (71.). Auch im Elfmeterschießen verwandelte Messi souverän, der Berliner Hany Mukhtar zeigte sich bei seinem Elfmeter für Nashville ebenfalls nervenstark. Matchwinner wurde Torhüter Drake Callender, der gegen Elliot Panicco parierte.

Beckham machte deutlich, dass das frühere Barça-Trio mit Messi, Jordi Alba und Sergio Busquets entscheidend für den Aufschwung des punktemäßig schwächsten Teams in der Major League Soccer (MLS) ist. "Es ist wie in einem Film", schwärmte Englands früherer Kapitän. Auch der spanische Mittelfeldspieler Sergio Busquets war hochzufrieden: "Ich bin sehr glücklich über unseren ersten Titel, wir wachsen als Team immer enger zusammen", sagte er: "Wir haben einen guten Teamgeist entwickelt, wir arbeiten hart - und dann haben wir eben Leo, der den Unterschied macht, weil er der beste Spieler der Welt ist."

In den sieben Spielen mit Lionel Messi im League Cup, einem Turnier von Klubs aus der US-Liga MLS und der mexikanischen Liga MX, war Miami ungeschlagen geblieben. Erst 2020 war Inter Miami gegründet worden.