Meldungen im Überblick

US Open, Zverev: Alexander Zverev schnappte sich nach seiner Turbo-Vorstellung drei Bälle, warf sie ins johlende Publikum und ließ dann sein mächtiges Selbstvertrauen sprechen. "Es ist großartig, dass ich weniger als anderthalb Stunden für den Sieg gebraucht habe", sagte der deutsche Spitzenspieler, nachdem er auch seine zweite Pflichtaufgabe bei den US Open mit der Dominanz eines Titelanwärters gelöst hatte: "Ich werde die Energie, die Power noch brauchen. Ich spiele hoffentlich um den Grand-Slam-Titel, dafür bin ich hier."

Der Olympiasieger aus Hamburg räumte den überforderten Spanier Albert Ramos-Vinolas bei wieder bestem Tenniswetter in New York in nur 1:14 Stunden problemlos mit 6:1, 6:0, 6:3 beiseite, erhöhte seine Siegesserie auf der Tour auf 13 Matches und hat weiter die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Nächster Gegner des Mitfavoriten ist der mit einer Wild Card gestartete US-Amerikaner Jack Sock oder der an Position 31 gesetzte Kasache Alexander Bublik. Zverev ist der zweite deutsche Profi in der dritten Runde nach dem Münchner Qualifikanten Peter Gojowczyk.

U21, Länderspiel: Drei Monate nach dem Gewinn des EM-Titels ist die deutsche U21-Nationalmannschaft mit einem klaren Sieg bei Außenseiter San Marino in die nächste EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gewann am Donnerstag in Serravalle mit 6:0 (5:0). Der Nürnberger Tom Krauß (4. Minute), Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 (20./43.), BVB-Talent Youssoufa Moukoko (39./41.) und der Fürther Jamie Leweling (68.) trafen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

Der 16 Jahre alte Moukoko sicherte sich die Rekorde als jüngster deutscher U21-Nationalspieler und als jüngster deutscher Torschütze in dieser Altersklasse. Am Dienstag muss die Kuntz-Auswahl in Lettland antreten. Die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für das Turnier 2023, das in Georgien und Rumänien stattfindet. Weitere Gegner in der Qualifikation sind Polen, Ungarn und Israel.

3. Liga, Saarbrücken: Abwehrspieler Dennis Erdmann darf nach den Rassismus-Vorwürfen gegen ihn vorerst nicht mehr für den Drittligisten 1. FC Saarbrücken auflaufen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erkannte am Donnerstag "hinreichende Verdachtsmomente, dass der Spieler rassistische Äußerungen auf dem Platz ausgesprochen" habe und sperrte den 30-Jährigen vorläufig. Das endgültige Urteil steht aber noch aus. Mehrere Spieler des Drittligisten 1. FC Magdeburg hatten Erdmann vorgeworfen, sie während des Punktspiels am 25. August (2:1 für Saarbrücken) rassistisch beleidigt zu haben. Dieser bestreitet die Vorwürfe.

"Aufgrund der Bedeutung und der Brisanz der Angelegenheit räumt das DFB-Sportgericht Dennis Erdmann die beantragte Gelegenheit ein, nach den mündlichen Zeugenaussagen noch mal das Videomaterial zu sichten und weitere Beweisanträge zu stellen", sagte Stephan Oberholz, stellvertretender Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. Die mündliche Verhandlung wird am 9. September fortgesetzt.

Auch der FCS hatte die Anschuldigungen in der vergangenen Woche "entschieden" zurückgewiesen. Die Saarbrücker betonten, dass von den Magdeburgern weder während des Spiels gegenüber dem Schiedsrichter noch auf der folgenden Pressekonferenz rassistische Äußerungen angeklagt wurden.

Radsport, Vuelta: Der slowenische Radfahrer Primoz Roglic hat auch auf der Königsetappe der Spanien-Rundfahrt keine Schwäche gezeigt und steht dicht vor dem Vuelta-Triple. Beim Tagessieg des Kolumbianers Miguel Angel Lopez nach 162,2 km mit dem brutal schweren Schlussanstieg zum Altu d'El Gamoniteiru kam der 31 Jahre alte Zeitfahr-Olympiasieger auf Rang zwei und baute seinen Vorsprung weiter aus.

Im dichten Nebel erreichte Jumbo-Visma-Kapitän Roglic das Ziel 14 Sekunden nach Lopez und holte acht Sekunden Vorsprung auf seinen schärfsten Kontrahenten Enric Mas (Spanien/beide Movistar) heraus, der Dritter wurde. In der Gesamtwertung führt der Titelverteidiger nach der letzten schweren Bergetappe mit 2:30 vor Mas, Lopez (2:53) ist Dritter. Bei der finalen Kletterpartie des Tages über 14,8 km und 1400 Höhenmeter bei durchschnittlich 9,8 Prozent Steigung (17 Prozent in der Spitze) hatte Lopez rund vier Kilometer vor dem höchsten Punkt attackiert. Roglic fuhr nicht hinterher und kontrollierte das Geschehen am Hinterrad von Mas, den er kurz vor dem Ziel abhängte.

Der 31 Jahre alte Roglic könnte die Vuelta als erst dritter Profi nach dem Schweizer Tony Rominger (1992 bis 1994) und dem Spanier Roberto Heras (2003 bis 2005) zum dritten Mal in Folge gewinnen. Heras ist mit vier Siegen Rekordgewinner der jüngsten der drei großen Landesrundfahrten. Bei der Tour im Juni war Roglic als Folge eines schweren Sturzes frühzeitig ausgestiegen.

Der Gamoniteiru, am gleichen Massiv wie der legendäre Angliru gelegen, stand erstmals im Programm der Vuelta. Das Teilstück mit fast 4500 Höhenmetern war die letzte große Kraftprobe der 76. Spanien-Rundfahrt. Am Freitag und Samstag folgen mittelschwere Abschnitte, die Vuelta endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela.