US-Open:Wozniacki steigt aus der Zeitmaschine

Von Jürgen Schmieder, New York

Es wurde viel über Jugend und Zukunft geredet am Mittwoch bei den US Open; also zum Beispiel über die 16 Jahre alte Russin Mirra Andreeva, die sich bei den French Open in die dritte Runde und ins Wimbledon-Achtelfinale gespielt hatte. Nun verlor sie im Arthur Ashe Stadium gegen Coco Gauff, bei der man hin und wieder vergisst, dass sie auch erst 19 Jahre alt ist. Oder über den 21 Jahre alten Schweizer Dominic Stricker, der nach vier Stunden Spielzeit beim Seitenwechsel den Whitney-Houston-Klassiker "I Wanna Dance with somebody" mitsang, ehe er Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier kegelte - und dann darüber plauderte, dass er sein Kinder-Schokolade-Verpackungs-Gesicht per verbesserter Ernährung zum Charakterkopf meißeln wolle. Oder den 18 Jahre alten Qualifikanten Jakub Mensik aus Tschechien, der beim ersten Grand Slam seiner Karriere die dritte Runde erreichte und nun den Amerikaner Taylor Fritz herausfordert.