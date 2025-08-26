Nur drei Frauen und drei Männer: Bei den US Open sind so wenige deutsche Tennisprofis im Hauptfeld wie seit 1983 nicht mehr. Im Gegensatz zu anderen Nationen, Italien etwa, gelingt es hierzulande kaum, Talente zu mobilisieren.

Von Jürgen Schmieder, New York

Dann begibt man sich doch mal auf die Suche nach dieser seltenen Spezies, mit ordentlich Sonnencreme und Flüssigkeit ausgestattet. Es geht hinauf zur Aussichtsplattform der Tennisanlage in Flushing Meadows mit Blick über den Wildnisbereich der Nebenplätze, und siehe da: Man entdeckt von der Terrasse neben dem Grandstand-Stadion aus gleich zwei Exemplare der stark vom Aussterben bedrohten Gattung Deutsche Tennisprofis bei Grand Slams: Tatjana Maria auf Platz 7, Jan -Lennard Struff auf Court 12. Man sollte sich den Anblick ins Gedächtnis tätowieren. Gut möglich, dass man so etwas nicht mehr so oft sehen wird. Der erste Turniertag am Sonntag war bereits einer ohne deutsche Beteiligung.