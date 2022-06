Saudi-Arabiens Turnierserie:Manipulation aus der Wüste

Von Felix Haselsteiner, München

Mit dem ersten Abschlag verzogen sich die Wolken, zumindest für kurze Zeit. The Country Club in Brookline, Massachusetts, lag am Donnerstag in der Sonne. In seinem satten Sommergrün wirkte einer der prestigeträchtigsten und schwierigsten Golfplätze der USA freundlich, fast so, als handle es sich um dieselbe Spielweise wie in den 140 Jahren seit seiner Gründung. Zum Auftakt des dritten Major-Turnier des Jahres rückten wieder die Golfschläge in den Fokus, wie sonst auch bei den US Open. Geredet wurde, zumindest eine Zeit lang, über Sandbunker, Putts und eine Normalität, die derzeit nicht möglich ist im Golf - weil die Dimension der überwölbenden politischen Debatte größer ist als der Sport.