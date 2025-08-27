Routiniert quittierte Alexander Zverev die gelungene Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne. Mit einer soliden Leistung erreichte der Hamburger nach seinem Wimbledon-Debakel bei den US Open in New York die zweite Runde. Mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 bezwang der 28-Jährige den Chilenen Alejandro Tabilo und wurde dabei nicht voll gefordert.

Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit verwandelte Zverev seinen ersten Matchball – es war in New York schon kurz vor 1 Uhr in der Nacht zu Mittwoch. Von einem Erstrunden-Ausscheiden wie acht Wochen zuvor in Wimbledon war der Weltranglisten-Dritte im Arthur Ashe Stadium weit entfernt. „Es ist großartig, die Liebe in New York für Tennis zu sehen. Es ist kurz vor ein Uhr an einem Dienstag. Um ehrlich zu sein: Ich wäre nach Hause gegangen“, sagte Zverev an die verbliebenen Fans im Arthur Ashe Stadion gerichtet. „Es war nicht immer großartig“, kommentierte Zverev seine Leistung: „Ich bin durch, in drei Sätzen. Das ist das Wichtigste. Und es ist ein Uhr und nicht drei Uhr.“

Die deutsche Nummer eins komplettierte damit einen erfolgreichen deutschen Tennis-Tag in New York: Auch Eva Lys, Laura Siegemund und Daniel Altmaier folgten dem tags zuvor erfolgreichen Jan-Lennard Struff in Runde zwei. Für Zverev soll nun am Donnerstag auch der Brite Jacob Fearnley lediglich eine Zwischenstation sein. Gegen Fearnley hatte er zum Saisonbeginn auf dem Weg ins Australian-Open-Endspiel gewonnen. Diese entscheidende Spiele sind wieder Zverevs Ziele.

Nach seinen besorgniserregenden Worten von Wimbledon über Einsamkeit, ein mentales Loch, fehlende Freude im Leben und mangelnde Motivation hatte Zverev in New York berichtet, dass er sich besser fühle. Sportlich gehe es für ihn darum, den letzten Schritt zu gehen – also einen Grand-Slam-Titel zu holen. Auf Mallorca hatte sich Zverev mit dem Onkel und Erfolgstrainer von Rafael Nadal, Toni Nadal, auf die US Open vorbereitet.