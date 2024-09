Wieder und wieder scheitert Alexander Zverev in den wichtigen Matches. Datenanalyst Craig O’Shannessy erklärt, was der deutsche Tennisprofi gegen die weltbesten Gegner falsch macht und warum er nicht genügend Vorteile aus seinem Körper zieht.

Interview von Gerald Kleffmann, New York

Craig O’Shannessy, 57, ist nicht einfach zu greifen. Der Strategieanalyst im Tennis ist bei den US Open in New York ständig unterwegs, er sichtet Spieler, schaut sich Matches an, ist als Experte gefragt. Der Australier, der in Austin, Texas, lebt, hat sich mit seiner Firma Brain Game Tennis einen Namen in der Branche gemacht. O’Shannessy hat schon dem Serben Novak Djokovic geholfen, auch mit dem deutschen Profi Jan-Lennard Struff hat er erfolgreich zusammengearbeitet. Zurzeit ist er für den italienischen Tennisverband im Einsatz. Ein Gespräch über Alexander Zverev und die große Frage: Kann der 27-jährige Deutsche doch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen?