Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Alexander Zverev wollte sich überhaupt nicht beruhigen, stinksauer war er nach seiner Partie. "Wie einen Flummi" hätten in die US-Open-Veranstalter von einem Platz zum anderen geschickt, das sei nicht in Ordnung. Vier Jahre ist das her, und es lässt sich sagen, dass zwischen dem ungehobelten Teenager von damals und dem jungen Mann jetzt ein Universum liegt. Die Partie zwischen ihm und Adrian Mannarino (Frankreich) wurde verschoben, immer wieder, doch Zverev regte sich nicht auf, er saß bestgelaunt und mit nacktem Oberkörper in seiner Suite im Arthur Ashe Stadium.

Mehr noch: Zverev hatte überhaupt erst dafür gesorgt, dass diese Partie verlegt und überhaupt ausgetragen werden konnte. Mannarino war aufgrund seines Kontaktes zu Landsmann Benoit Paire vom Turnier ausgeschlossen worden; Zverev hätte das Freilos akzeptieren können, doch das wollte er nicht: "Man muss sich immer fragen, wie man behandelt werden möchte, würde man selbst in diese Situation geraten." Er stimmte also zu, dass Veranstalter und Behörden verhandelten, und mit knapp dreistündiger Verspätung begann die Partie, die Zverev 6:7(2), 6:4, 6:2, 6:2 gewann. Am Sonntag steht sein Achtelfinale gegen Alejandro Fokina (Spanien) an.

Es ist erstaunlich, wie gelassen Zverev bei den US Open auftritt, als hätte er die monatelange Pause in einem buddhistischen Kloster verbracht. Das ist zum einen auf dem Platz zu sehen, zum Beispiel beim zweiten Aufschlag, der vor der Pause oft schrecklich gewesen ist. Nun hat Zverev eine neue Strategie entwickelt: In strategisch eher unbedeutenden Momenten (wenn er 40:15 führt), knallt er den zweiten Aufschlag einfach mit knapp 220 km/h übers Netz - weil die Risiko-Ertrag-Rechnung aufgeht. Er rückt häufiger ans Netz, auch wenn die Volleys noch nicht ideal sind, auch hier lohnt der Blick auf Risiko und Ertrag. Auf jeden Fall spielt so nur einer, der sich recht wohl fühlt.

Nur an einem kommt Zverev nicht vorbei: Matteo Berrettini

Abseits des Spielfeldes ist Zverev oft in dieser Suite zu sehen, meist ohne T-Shirt. Als er darauf angesprochen wird, sagt er augenzwinkernd: "Och, jetzt war ich jahrelang der Spargeltarzan auf der Tour. Jetzt habe ich endlich ein paar Muskeln." Das ist auch anderen aufgefallen, als Zverev am Samstag während der Partie zwischen Serena Williams und Sloane Stephens (beide USA, Williams gewann in drei Sätzen) beim Sushi-Essen gefilmt wurde, sagte ein Kommentator des TV-Senders ESPN: "Hier werden wir Zeugen einer Enttäuschung: Er hat sein Shirt an."

Zverev wird zum Maskottchen von Flushing, nur an einen kommt er noch nicht heran: Matteo Berrettini (Italien) gewann am Samstag mit 6:4, 6:4, 6:2 gegen Casper Ruud (Norwegen), und es waren permanent Jubelschreie zu hören. Es war Giovanni Bartocci, Inhaber der Restaurants Via Della Pace, in dem Berrettini im vergangenen Jahr auf dem Weg ins Halbfinale stets gespeist hatte und das während der Coronavirus-Pandemie abgebrannt ist. Bartocci kommt nun zu den Spielen seines Landmanns hinaus nach Flushing, er positioniert sich in der Nähe des jeweiligen Platzes und brüllt stundenlang. Der Name des Parks übrigens, in dem sich die Tennisanlage befindet und von wo aus Bartocci anfeuert: Corona Park.