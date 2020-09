US Open:Struff folgt Zverev in die 2. Runde

In Runde zwei: Jan-Lennard Struff, hier beim Turnier in New York in der vergangenen Woche.

Ohne Satzverlust gewinnt Jan-Lennard Struff seine Auftaktpartie in New York. Anna-Lena Friedsam besiegt unterdessen ihren Grand-Slam-Fluch.

Jan-Lennard Struff (Warstein) hat seine Auftakthürde bei den US Open ohne Satzverlust gemeistert und ist damit Alexander Zverev in die 2. Runde gefolgt. Der 30 Jahre alte Davis-Cup-Spieler setzte sich gegen den Spanier Pedro Martinez mit 6:0, 7:5, 6:4 durch. In der zweiten Runde bekommt es Struff mit Joao Sousa (Portugal) oder Michael Mmoh (USA) zu tun. Struff, Weltranglisten-29., startete hochkonzentriert ins Match, musste aber ab dem zweiten Satz kämpfen. Nach 1:4-Rückstand gewann er auch den dritten Satz noch gegen den wacker kämpfenden Martinez.

Vorjahres-Achtelfinalist Dominik Koepfer (Furtwangen) ist dagegen schon in der ersten Runde gescheitert. Der 26-Jährige musste sich dem an Position 19 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz 7:6 (9:7), 3:6, 2:6, 4:6 geschlagen geben. Im vergangenen Jahr hatte Koepfer als Qualifikant überraschend erst im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Daniil Medwedew (Russland) verloren.

Peter Gojowczyk (31) muss indes weiter auf seinen ersten Zweitrundeneinzug in New York seit 2014 warten. Der Münchner kassierte gegen den Polen Hubert Hurkacz eine 3:6, 4:6, 4:6-Niederlage und muss damit wieder die Heimreise antreten.

Friedsam gewinnt erstmals seit 2016 ein Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier

Auch Tatjana Maria hat den Einzug in die zweite Runde der US Open verpasst. Die 33-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Montag um kurz nach Mitternacht Ortszeit gegen die US-Amerikanerin Alison Riske 3:6, 2:6. Damit sind von den insgesamt fünf deutschen Damen im Hauptfeld des Grand-Slam-Tennisturniers in New York bislang zwei ausgeschieden und zwei in die nächste Runde eingezogen. Tamara Korpatsch unterlag der US-Amerikanerin Catherine Bellis 7:6 (15:13), 3:6, 2:6.

Anna-Lena Friedsam hingegen hat ihren Grand-Slam-Fluch besiegt und erstmals die zweite Runde bei den US Open erreicht. Die 26-Jährige gewann in New York gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide 6:2, 6:2. Nach 1:14 Stunden verwandelte Friedsam ihren ersten Matchball. In der nächsten Runde kommt es zum deutschen Duell mit der Kielerin Angelique Kerber. Friedsam hatte zuletzt 2016 in Wimbledon ein Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Nach der Coronapause war Friedsam zuletzt bei zwei Auftritten auf WTA-Ebene zweimal in der Qualifikation gescheitert.

Keine Überraschung gab es auch beim großen Turnierfavoriten: Novak Djokovic ist problemlos in die zweite Runde eingezogen. Der 33 Jahre alte Serbe besiegte Damir Dzumhur aus Bosnien und Herzegowina 6:1, 6:4, 6:1. Djokovic ist damit in diesem Jahr nach 24 Matches noch ungeschlagen.