Aryna Sabalenka besiegt Amanda Anisimova und holt ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Trotz Anisimovas emotionaler Comeback-Story, die offensichtlich auch das Publikum begeisterte, behielt die Weltranglistenerste im Tiebreak die Nerven.

Von Jürgen Schmieder, New York

Nach 15 Minuten Spielzeit wusste Aryna Sabalenka, dass dieses US-Open-Finale ein kniffliges, kompliziertes, knallhartes werden würde. Gegnerin Amanda Anisimova hatte nach nervösem Beginn ihren New York Groove gefunden, ihr ein paar Bälle um die Ohren gehauen und aus dem 0:2 im ersten Satz einen 3:2-Vorsprung gemacht. Das New Yorker Publikum rastete aus, es war bereit zur Komplett-Eskalation, denn: Anisimova ist die Landsfrau, die Außenseiterin – und freilich die Wohlfühlgeschichte des Turniers: glorreiche Rückkehr nach dem Verarbeiten des Herzinfarkt-Tods ihres Vaters, einem Burn-out und einer 0:6, 0:6-Niederlage im Wimbledon-Finale.