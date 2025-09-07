Zum Hauptinhalt springen

New YorkSabalenka triumphiert bei US Open

Aryna Sabalenka (links) nach ihrem Sieg in zwei Sätzen gegen Amanda Anisimova aus den Vereinigten Staaten.
Aryna Sabalenka (links) nach ihrem Sieg in zwei Sätzen gegen Amanda Anisimova aus den Vereinigten Staaten. (Foto: CLIVE BRUNSKILL/Getty Images via AFP)

Aryna Sabalenka besiegt Amanda Anisimova  und holt ihren zweiten Grand-Slam-Titel. Trotz Anisimovas emotionaler Comeback-Story, die offensichtlich auch das Publikum begeisterte, behielt die Weltranglistenerste im Tiebreak die Nerven.

Von Jürgen Schmieder, New York

Nach 15 Minuten Spielzeit wusste Aryna Sabalenka, dass dieses US-Open-Finale ein kniffliges, kompliziertes, knallhartes werden würde. Gegnerin Amanda Anisimova hatte nach nervösem Beginn ihren New York Groove gefunden, ihr ein paar Bälle um die Ohren gehauen und aus dem 0:2 im ersten Satz einen 3:2-Vorsprung gemacht. Das New Yorker Publikum rastete aus, es war bereit zur Komplett-Eskalation, denn: Anisimova ist die Landsfrau, die Außenseiterin – und freilich die Wohlfühlgeschichte des Turniers: glorreiche Rückkehr nach dem Verarbeiten des Herzinfarkt-Tods ihres Vaters, einem Burn-out und einer 0:6, 0:6-Niederlage im Wimbledon-Finale.

