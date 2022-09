Der Spanier scheidet bei den US Open aus, weil er nicht mehr jung und schnell genug ist, wie er eingesteht. "Ich muss erstmal ein paar Dinge in meinem Leben regeln", sagt Nadal.

Von Jürgen Schmieder, New York

Es war ein schrecklicher Anblick, den Rafael Nadal bot; so wie es immer ein schrecklicher Anblick ist, wenn einer nicht mehr tun kann, was er am besten kann. Wenn Tiger Woods nicht Golf spielt, sondern arbeiten muss. Wenn Diego Maradona nicht zaubert, sondern ächzt. Wenn Michael Jordan nicht mehr schwebt, sondern am Boden krabbelt. Sportler erleben solche Momente immer dann, wenn sie älter geworden sind, wenn ihnen die eigene Sterblichkeit bewusst wird; und weil im Profisport jeder Augenblick eingefangen und in Nahaufnahme und Superzeitlupe präsentiert wird, ist er für alle sichtbar, spürbar.

Nadal erlebte diesen Moment am Montagnachmittag gegen Frances Tiafoe (USA). Er stand in der Ecke des Spielfeldes und japste nach Luft. Tiafoe hatte ihn mal wieder über den Platz gescheucht; Nadal sah nicht aus wie einer, der diese Partie verlieren würde - er sah aus wie einer, der bereits verloren hat. Das aber war nicht der schreckliche Anblick, so hat man Nadal schon oft gesehen in seiner Karriere. Er trocknet sich dann ab, atmet tief ein und aus, zupft sich an Hemd und Hose und Haaren, und dann geht es erst so richtig los. Das Leiden gehört zu Nadal wie das Schweben zu Jordan.

Nun aber: kein tiefer Atemzug, kaum ein Zupfen, nichts. Er gewann keinen einzigen Punkt mehr danach und verlor 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Es ist ein schrecklicher Moment, wenn einer, der niemals aufgebeben hat in seiner Karriere, der irgendwie immer wieder aufgestanden ist, eine Niederlage eingesteht, bevor sie notariell beglaubigt ist. Der noch schrecklichere Anblick war deshalb der von Nadal nicht mal eine halbe Stunde nach der Partie in den Katakomben des Arthur Ashe Stadiums: "Ich war nicht schnell genug. Dies ist ein Sport der Positionen; dafür muss man jedoch sehr, sehr schnell und sehr jung sein. Das bin ich aber nicht mehr."

Federer hatte seinen Moment der Sterblichkeit 2018, ebenfalls in New York

Was bedeutet das, wenn einer kapituliert, der berühmt ist dafür, nie zu kapitulieren? Den 2015 schon viele Experten abgeschrieben hatten, weil er seinem Körper davor mehr zugemutet hatte, als man einem menschlichen Körper antun sollte. Der seitdem acht Grand-Slam-Turniere gewonnen hat und diese bei der Bester-Tennisspieler-der-Geschichte-Debatte so wichtige Kategorie (aus dem Umfeld von Nadal ist zu hören, dass es für ihn die einzig relevante Kategorie sei) mit 22 Titeln vor den Rivalen Novak Djokovic (21) und Roger Federer (20) anführt. Wenn so einer sagt: Ich bin zu langsam und zu alt.

Federers Bewegungen sind Poesie, jedes Standbild könnte ein Gemälde von Chagall sein. Er hat diesen Moment der Sterblichkeit bereits erlebt, bei den US Open 2018 gegen John Millman, als er, der immer alles so leicht aussehen lässt, sich plötzlich so mühen musste, dass er am Ende sogar froh war, dass die Partie endlich vorbei war. Es ist kein Zufall, dass Federer danach keinen Grand-Slam-Titel mehr geholt hat, auch wenn er das Wimbledon-Finale 2019 gegen Djokovic auf groteske Weise verloren hat, nach zwei Matchbällen nacheinander bei eigenem Aufschlag.

Djokovic hat diesen Moment noch nicht erlebt, er wird derzeit von anderen Dingen geplagt als denen, die mit Sport zu tun haben. Es lässt sich aber nicht mehr leugnen, dass eine neue Zeitrechnung im Männertennis beginnt, das Durchschnittsalter aller Viertelfinal-Teilnehmer: 23,75 Jahre. Tiafoe ist 24, er steht stellvertretend für diese neue Generation, die nicht die unterhaltsamen Nebendarsteller geben - er unterlag bei den US Open John Isner, Federer und Alexander Zverev jeweils in spektakulären Fünf-Satz-Matches - oder aufs Ende der Big-Three-Ära warten will; sondern die gewinnen möchte. Jetzt. Gegen die Großen. Bevor die aufhören.

Detailansicht öffnen Frances Tiafoe ist nicht nur auf dem Platz erfrischend für das Tennis, sondern auch mit seinen Auslassung daneben. (Foto: Mike Stobe/AFP)

Das tat er am Dienstag. Es soll seine Leistung keinesfalls schmälern, dass Nadal andeutete, er sei - Entschuldigung für den Kraftausdruck aus dem Action-Film Lethal Weapon - zu alt für den Scheiß. Tiafoe ist nicht nur einer der unterhaltsamsten Gesellen auf dem Platz - er ergötzt sich an eigenen Gewinnschlägen ebenso wie am eigenen Spiel -, er ist auch einer der nettesten abseits davon. Seine Aussagen nach der Partie zum Gratulations-Tweet von Basketball-Legende LeBron James ("Ich bin ausgeflippt, aber dann habe ich gedacht: Okay, ich muss da jetzt cool reagieren und es erst drei Stunden später teilen") oder zu seinen Gedanken nach der Partie ("Mein Herz raste, tausend Schläge die Minute, ich musste mich erst einmal hinsetzen, um nicht umzukippen") sind genau das, was dieser Sport mit den oft arg floskeligen Antworten braucht.

"Ich muss erstmal ein paar Dinge in meinem Leben regeln", sagt Nadal

Über Nadal sagte Tiafoe: "Man muss das mal so sehen: Man fragt sich jahrelang, ob man es denn irgendwie schaffen kann, einen von den großen Drei zu schlagen. Ich bin heute hierhergekommen und habe daran geglaubt, dass es klappen könnte - jetzt kann ich meinen Enkeln sagen: Ich habe mal gegen Rafael Nadal gewonnen. Aber ich hoffe, dass ich nie wieder gegen ihn spielen muss."

Das führt zu Nadal. Der lieferte noch einen schrecklichen Moment nach der Niederlage. Er wirkte ernst, als er da saß und sagte: "Ich muss erstmal ein paar Dinge in meinem Leben regeln. Ich weiß nicht, wann ich zurückkommen werde. Ich muss mental dafür bereit sein." Kollektives Luft-Anhalten. "Wenn ich das Gefühl habe, wieder bereit für den Wettkampf zu sein, werde ich da sein." Wenn, nicht falls. Kollektives Ausatmen.

Es gibt den Comic von Charles M. Schultz, in dem Charlie Brown mit Snoopy am Ufer eines Flusses sitzt, er passte auch 2018 schon zum schrecklichen Moment von Federer. "Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy", sagt Charlie Brown, und sein Hund antwortet: "Das ist wahr - aber an allen anderen Tagen tun wir das nicht." Man könnte nun beklagen, dass Rafael Nadal als Tennisspieler eines Tages sterben wird. Man könnte sich aber auch darüber freuen, dass es noch ein paar Tage geben wird, an denen er das nicht tut.