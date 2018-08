28. August 2018, 19:44 Uhr US Open Ostapenko wirft Petkovic raus

Für Andrea Petkovic sind die US Open in New York schon beendet: Sie verliert gegen die Lettin Jelena Ostapenko.

Im dritten Satz wehrt Petkovic drei Matchbälle ab, verliert aber dennoch.

Andrea Petkovic ist bei den US Open in New York in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-89. aus Darmstadt unterlag der letztjährigen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland nach 2:18 Stunden 4:6, 6:4, 5:7. Petkovic, die 2011 das Viertelfinale in Flushing Meadows erreicht hatte, scheiterte zum zweiten Mal in Serie zum Auftakt des letzten Grand Slam des Jahres.

Petkovic drehte den zweiten Satz, in dem sie schon zurück lag, mit einer Energieleistung. Im dritten Durchgang wehrte sie dann drei Matchbälle ab, ehe Ostapenko am Ende doch zu stark war.

Am Montag hatten Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria für einen guten Start der deutschen Tennisspielerinnen gesorgt. In der zweiten Runde am Mittwoch trifft Wimbledon-Halbfinalistin Görges auf die Russin Jekaterina Makarowa, Witthöft ist gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) ebenso Außenseiterin wie Maria gegen Jelena Switolina (Ukraine).

Struff erreicht die zweite Runde

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ist als erster deutscher Spieler im Herreneinzel in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-58. aus Warstein setzte sich zum Auftakt gegen Wildcard-Starter Tim Smyczek aus den USA nach 2:18 Stunden 7:6 (7:2), 6:4, 6:3 durch und feierte seinen ersten Sieg in Flushing Meadows seit vier Jahren.A m Mittwoch bekommt es Struff mit Marco Cecchinato (Italien/Nr. 22) oder Julien Benneteau (Frankreich) zu tun.

Zum Auftakt am Montag waren Mischa Zverev (Hamburg), Peter Gojowczyk (München) und Florian Mayer (Bayreuth) ausgeschieden, insgesamt hatten sich neun deutsche Spieler für das Hauptfeld der US Open qualifiziert.