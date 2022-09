Tennisspielerin Jule Niemeier hat bei den US Open in New York die dritte Runde erreicht. Die Wimbledon-Viertelfinalistin besiegte am Donnerstag die Weltranglisten-38. Julija Putinzewa aus Kasachstan 6:4, 6:3. Nach einem 0:3-Rückstand im ersten Satz fand Niemeier deutlich besser zu ihrem Rhythmus und knüpfte an ihre Leistung aus dem Auftaktsieg gegen die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin an, mit ihrer Dynamik und Schlaghärte. Am Samstag spielt die 23-Jährige nun gegen die Chinesin Zheng Qinwen um den Einzug ins Achtelfinale. Niemeier ist die einzig verbliebene deutsche Tennisspielerin beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bei den Männern stand erstmals seit 38 Jahren kein deutscher Profi in der zweiten Runde des Hartplatzturniers im Flushing-Meadows-Park. Niemeier steht erstmals in ihrer Karriere im Hauptfeld der US Open, es ist erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier.