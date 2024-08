Tennis bei den US Open:Djokovic tritt auf wie ein Staatsmann

Was macht einer, der alles, wirklich alles gewonnen hat? Nach dem Olympiasieg hat sich der Serbe neue Ziele gesetzt – und findet in einer Art Regierungserklärung kritische Worte für die Szene.

Von Gerald Kleffmann, New York

Vor seinem ersten Match bei diesen US Open in New York hielt Novak Djokovic wie so viele Spitzenprofis eine Pressekonferenz ab. Er trug eine schicke, sportive Jacke seines französischen Sponsors, die Haare saßen akkurat, der Blick war freundlich und doch konzentriert, als würde er gleich einen Füller herausholen und das zweite Staatsexamen in Jura schreiben.