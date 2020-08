Auf Deutschlands Tennisspitzenspielerin Angelique Kerber (Kiel) wartet in der ersten Runde der US Open eine lösbare Aufgabe. Sie trifft auf die Australierin Ajla Tomljanovic. Kniffliger wird es für Alexander Zverev (Hamburg), der zu Beginn des Grand-Slam-Turniers in New York (ab 31. August) gegen Kevin Anderson spielt. Der Südafrikaner ist zwar nur noch die Nummer 124 der Welt - aber als Finalist in Wimbledon und bei den US Open sehr erfahren. Kerber tritt ohne Wettkampfpraxis in New York an, ihr bislang letztes Match auf der Tour war das Achtelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar. Zverev war hingegen in dieser Woche bei den Western & Southern Open nach der Corona-Pause auf die Tour zurückgekehrt. Der Weltranglistensiebte hatte dort aber bereits seine Auftaktpartie gegen den dreimaligen Grand-Slam-Champion Andy Murray (Schottland) verloren.

Zahlreiche Profis verzichten auf einen Start in den von der Pandemie besonders geplagten USA, prominenteste Namen aus Deutschland sind die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges (Bad Oldesloe) und Andrea Petkovic (Darmstadt). Auch die beiden Titelverteidiger Bianca Andreescu (Kanada) und Rafael Nadal (Spanien) sowie die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und Wimbledonsiegerin Simona Halep (Rumänien) fehlen.

Insgesamt stehen bei den US-Open aus deutscher Sicht fünf Frauen und fünf Männer im Hauptfeld. Von ihnen gilt Laura Siegemund gegen die Belgierin Elise Mertens als Außenseiterin. Dominik Koepfer (Furtwangen) spielt gegen die Nummer 24, Taylor Fritz aus den USA, Peter Gojowczyk (München) gegen den Polen Hubert Hurkacz (Nr. 29).