30. August 2018, 08:15 Uhr US Open in New York Murray scheidet aus, Görges unterliegt Makarowa

Der Schotte Andy Murray scheitert bei seinem Grand-Slam-Comeback in Runde zwei am Spanier Fernando Verdasco.

Die drei deutschen Spielerinnen Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria verloren allesamt ihre Zweitrundenpartie in New York.

Angelique Kerber ist die letzte Deutsche im Turnier und spielt heute gegen die Schwedin Johanna Larsson.

Der Spanier Fernando Verdasco (34) hat das Grand-Slam-Comeback des ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray in der zweiten Runde der US Open beendet. Der an Position 31 gesetzte Verdasco gewann gegen den Schotten, der sich zu Beginn des Jahres an der Hüfte hatte operieren lassen, 7:5, 2:6, 6:4, 6:4. Der frühere Turniersieger Murray spielte in New York sein erstes Grand-Slam-Turnier seit 14 Monaten.

Der Einzug in die dritte Runde gelang hingegen dem Schweizer Stan Wawrinka, der bei seinem letzten Auftritt in Flushing Meadows vor zwei Jahren triumphiert hatte. Wawrinka setzte sich gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5 durch und trifft nun auf Milos Raonic (Kanada/Nr. 25). Auch hinter Wawrinka liegt eine monatelange Verletzungspause. Nach einem Knorpelschaden ist der dreimalige Grand-Slam-Turnier-Champion bei den US Open nur dank einer Wildcard am Start.

Bei den Damen ist Wimbledonsiegerin Angelique Kerber nun die letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Die 23 Jahre alte Hamburgerin Carina Witthöft war in der zweiten Runde chancenlos gegen die 23-malige Grand-Slam-Turnier-Siegerin Serena Williams. Witthöft unterlag im Arthur-Ashe-Stadium der 13 Jahre älteren Amerikanerin nach 67 Minuten 2:6, 2:6. Kerber (Kiel/Nr. 4) trifft am Donnerstag in ihrem Zweitrundenmatch auf die Schwedin Johanna Larsson.

Williams-Schwestern treffen in Runde drei aufeinander

Sieben deutsche Spielerinnen hatte sich für das Hauptfeld der US Open qualifiziert. Vor Witthöft verloren am Mittwoch auch Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 9) und Tatjana Maria (Bad Saulgau). Görges unterlag der Russin Jekaterina Makarowa 6:7 (10:12), 3:6, Maria war gegen die an Position sieben gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina beim 2:6, 3:6 weit vom Einzug in die dritte Runde entfernt.

Wimbledonfinalistin Williams (36), die im vergangenen Jahr in New York wegen der Geburt ihrer Tochter Olympia gefehlt hatte, spielt am Freitag gegen ihre ältere Schwester Venus um das Achtelfinale. Von den bisherigen 29 Duellen hat Serena 17 gewonnen.