US Open in New York Kerber und Zverev erreichen die dritte Runde

Bei den US Open in New York hat Kerber die Schwedin Johanna Larsson nach 2:23 Stunden besiegt.

Die Wimbledonsiegerin zieht damit in die dritte Runde des Turniers ein.

Zum ersten Mal erreicht auch der Vierte der Tennis-Weltrangliste Alexander Zverev die dritte Runde der US Open.

Lange sah es für Angelique Kerber nach einem glatten Zweitrunden-Sieg bei den US Open aus. Doch das Match gegen die Schwedin Johanna Larsson wurde dann doch nervenaufreibender als erwartet. Zunächst lag die Wimbledonsiegerin in ihrem Zweitrundenmatch gegen Larsson in Führung. Dann nach etwa 70 Minuten Spielzeit verfiel die dreimalige Grand-Slam-Siegerin in eine unerklärliche Schockstarre. Völlig passiv wartete Kerber auf die Fehler ihrer Kontrahentin und versagte zudem bei ihren Aufschlägen. Erst nach 2:23 Stunden gewann sie nach einer kurzen Pause mit 6:2, 5:7, 6:4.

Nach dem Spiel sagte Kerber: "Es waren gefühlt 50 Grad, aber wir haben beide sehr gut gespielt, vom ersten bis zum letzten Punkt. Ich habe im zweiten Satz die Chance nicht genutzt, und sie kam zurück. Ich bin froh, dass ich es am Ende geschafft habe. Ich habe versucht, den zweiten Satz komplett zu vergessen und im dritten noch einmal von vorne zu beginnen."

Mit ihrem Sieg zieht Kerber nun in die dritte Runde der US Open ein. Dort wird sie auf die an Position 29 gesetzte Slowenin Dominika Cibulkova treffen, gegen die sie in fünf von zwölf Duellen schon einmal verloren hat. Die 30-Jährige aus Kiel ist bereits die letzte Deutsche im Turnier, nachdem Julia Görges, Carina Witthöft und Tatjana Maria am Tag zuvor ausgeschieden waren.

Eine Runde weiter ist dagegen zum aller ersten Mal der Tennis-Weltranglisten-Vierte Alexander Zverev. Der 21 Jahre alte Hamburger schlug den 15 Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut in New York 6:4, 6:4, 6:2. In der Runde der letzten 32 trifft Zverev an diesem Samstag entweder in einem deutschen Duell auf Routinier Philipp Kohlschreiber oder den Australier Matthew Ebden.

Zverevs bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier ist bisher der Viertelfinal-Einzug bei den French Open in diesem Jahr.