Das erste Mal lächelte Novak Djokovic gegen Ende des ersten Satzes. Er hatte gerade, im Alter von 38 Jahren, einen Ballwechsel gegen Carlos Alcaraz gewonnen, auf den der 16 Jahre jüngere Spanier das Urheberrecht besitzt: Stopp erlaufen, gefühlvoll über den Gegner heben und den Punkt dann mit einem samtzarten Volleystopp beenden. Zu diesem Zeitpunkt wusste Djokovic nicht, dass er an diesem Tag einen der größten Siege seiner Karriere feiern würde. Nein, es geht nicht um diesen 25. Grand-Slam-Titel, den wird er auch in New York nicht gewinnen. Er verlor dieses Halbfinale deutlich, 4:6, 6:7 (4), 2:6.
- Novak Djokovic verliert das Halbfinale der US Open deutlich gegen Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7, 2:6.
- Die 23 771 New Yorker Zuschauer feuerten Djokovic lautstark an und jubelten sogar bei Fehlern seines Gegners.
- Djokovic gewann damit die Herzen des Publikums in New York, nachdem er dort früher mitunter ausgepfiffen wurde.
Der Serbe verliert das Halbfinale der US Open deutlich – und feiert doch einen seiner größten Triumphe: Er hat die Leute in New York für sich begeistert.
Von Jürgen Schmieder, New York
