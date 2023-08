US Open

Keiner will auf der anderen Seite des Netzes sein, wenn die 43 Jahre alte Williams sich bewegt wie die 27 Jahre alte Williams.

Von Jürgen Schmieder, New York

Die größte Lüge, die einem Tennisspieler so erzählen - neben der Behauptung nach einer Niederlage auf dem richtigen Weg zu sein -, ist diese: "Ich gucke nicht auf die Auslosung." Das ist freilich ein Schutzmechanismus, um sich nicht auf Was-wäre-wenn-Debatten mit Reportern einlassen zu müssen, denn natürlich schaut jeder Profi aufs Tableau: Gegen wen geht es zuerst? Wer könnte danach warten? Niemand will unbedingt gleich in der ersten Runde auf Carlos Alcaraz treffen, wie es dieses Jahr das Schicksal von Dominik Koepfer ist; Dienstag, Arthur Ashe Stadium. Mögliche Viertelfinal-Gegner für den Spanier: Alexander Zverev und Jannik Sinner (Italien). Oder für den Deutschen, klar.