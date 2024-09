Von Gerald Kleffmann, New York

Normalerweise erhalten die Berichterstatter der US Open in einer Whatsapp-Gruppe eine kurze Nachricht, um wie viel Uhr ein bestimmter Tennisprofi zu einer Pressekonferenz erscheinen wird. Wenn es so weit ist, kommt noch mal die Mitteilung, jener Profi sei auf dem Weg. Bei Alexander Zverev wurde der erste Schritt an diesem späten Dienstagnachmittag einfach ausgelassen. „Zverev on his way to room 1“, poppte auf den mobilen Geräten plötzlich auf.