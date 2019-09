Die sensationelle Erfolgsstory von Dominik Koepfer bei den US Open hat im Achtelfinale ihr Ende gefunden. Der 25 Jahre alte Qualifikant aus Furtwangen musste sich trotz einer erneut couragierten Leistung dem russischen Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew im Louis-Armstrong-Stadium mit 6:3, 3:6, 2:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

"Ich habe immer daran geglaubt, dass ich gewinnen kann", sagte Koepfer nach dem Spiel. "Ich glaube, ich habe ziemlich gutes Tennis gespielt und um jeden Punkt gekämpft."

Wie schon in den vorangegangenen Spielen startete Koepfer gegen Medwedew, der im Vorfeld des Turniers das Masters in Cincinnati gewonnen hatte, stark. Mit viel Power dominierte der Schwarzwälder die Duelle von der Grundlinie, und suchte Medwedew sein Heil am Netz, packte Koepfer herrliche Passierschläge aus. Nach 31 Minuten und zwei Breaks holte sich der deutsche Underdog unter frenetischem Jubel der Fans den ersten Satz.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs nahm er dem Russen erneut den Aufschlag ab, nach und nach kam Medwedew dann aber besser ins Spiel. War dem 23-Jährigen im ersten Satz noch kaum etwas gelungen, gewann er nun mehr Sicherheit in den Grundschlägen, während Koepfer mehr Fehler einstreute. Im dritten Satz vergab Koepfer beim Stand von 2:1 drei Breakbälle, im Tiebreak setzte sich dann Medwedews Klasse durch. Nach 2:32 Stunden nutzte er seinen zweiten Matchball.

Trotz der Niederlage wird Koepfer, der bereits bei seinem Grand-Slam-Debüt in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, nach den US Open erstmals in seiner Karriere in die Top-100 der Weltrangliste klettern. In New York war er der erste deutsche Qualifikant seit Benjamin Beckers spektakulärem Drittrundensieg über Andre Agassi 2006, der sich in Flushing Meadows bis ins Achtelfinale gespielt hatte.

Am Montag haben zwei deutsche Tennisprofis die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale. Sowohl für Alexander Zverev als auch für Julia Görges wäre der Sprung in die Runde der letzten Acht eine Premiere.

Für seinen Einzug unter die besten 16 erhielt Koepfer 280.000 Dollar (rund 250.000 Euro) - sein bisheriges Karriere-Preisgeld belief sich auf 332.732 Dollar.