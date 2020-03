Detailansicht öffnen Und nun? Das fragt sich nicht nur der deutsche NHL-Spieler Leon Draisaitl. (Foto: Jerome Miron/USA TODAY Sports)

Das höchstdotierte Golfturnier der Welt, die Players Championship, ist abgesagt worden. Die Entscheidung teilte die PGA Tour mit, nachdem das Turnier am Donnerstag bereits begonnen hatte. Betroffen sind alle weiteren PGA-Veranstaltungen bis Ende März. "Jetzt, da die Situation sich weiter rapide verändert, ist es das Richtige für unsere Spieler und Fans, eine Pause einzulegen", hieß es in der Stellungnahme des Veranstalter.

Das Turnier in Ponte Vedra Beach ist nach den vier Majors der wichtigste Einzel-Wettbewerb im Golfsport und mit 15 Millionen Dollar dotiert. Bis auf den von erneuten Rückenproblemen geplagten Tiger Woods (USA) war die Weltelite in Florida am Start. Das legendäre Masters in Augusta (9. bis 12. April), das renommierteste Golf-Turnier der Welt, soll weiterhin stattfinden. Allerdings fällt es in den von US-Präsident Donald Trump bislang definierten Zeitraum, in dem Besucher aus Europa nicht in die USA einreisen dürfen.

Vor den Golfern hatten bereits die großen nordamerikanischen Ligen den Betreib eingestellt. Nach der Basketball-Liga NBA unterbrach auch die Eishockey-Liga NHL ihre Saison, die Baseball-Liga MLB verschiebt den Start, die ohnehin pausierenden American Footballer (NFL) sagten alle fixierten Termine ab. "Der Tag, an dem sich die Eisflächen verdunkelten", so pathetisch formulierte es der kanadische TV-Sender TSN. In der MLB soll die Spielzeit nun nicht am 26. März, sondern mindestens zwei Wochen später beginnen: "Es ist zu voreilig zu sagen, wir hätten die Saison verloren", betonte Adam Silver, der Chef der Basketballer in der NBA.

NBA und NHL handelten nicht nur nahezu parallel, sie hängen auch voneinander ab. Zwölf Arenen und 16 wirtschaftliche Märkte teilen sich die beiden Ligen. NHL-Commissioner Gary Bettman zögert mit dem Komplettabbruch, weil er in einigen Wochen eine Rückkehr zur Normalität nicht ausschließt. Doch unter welchen Voraussetzungen ist dies denkbar?

Offenkundig hat die NHL die Organisationen gebeten, zu prüfen, ob bis Ende Juli das Eis in den Arenen präpariert werden kann. Auch könnten die Hauptrunde verkürzt, die Play-offs gestrafft oder bis weit in den Sommer verlängert werden. Eine andere Schwierigkeit: Im Juli läuft formal schon die neue Spielzeit, alle NHL-Verträge gehen im Normalfall bis zum 30. Juni.

Hinter solchen Überlegungen steht der Versuch, so viele Einnahmen wie möglich zu retten. Schließlich müssen Millionengehälter wie das des deutschen Eishockey-Nationalspielers Leon Draisaitl (Edmonton Oilers/8,5 Millionen Dollar) weitergezahlt werden. Oder die weit größeren Summen für Basketballer wie LeBron James (Los Angeles Lakers/37,44 pro Saison).

Hart trifft die Zwangspause die kleinen Händler in und um die Arenen, die Taxifahrer, den Popcorn- und den Burgerverkäufer, die Angestellten der Klubs. Mark Cuban, der Besitzer der Dallas Mavericks, hat einen Notfallplan erarbeitet. "Die werden auf Stundenbasis bezahlt, das ist deren Einkommensquelle", sagte Cuban über die Betroffenen, "wir werden da etwas unternehmen." Der prominente Basketballer Kevin Love von den Cleveland Cavaliers spendet Arena-Mitarbeitern 100 000 Dollar als Soforthilfe.

Gegenwärtig bleibt ohne Frage dennoch das Abbruchszenario. Es wäre für die NBA ein Novum, bislang wurde seit der Gründung 1946 immer ein Basketball-Meister ausgespielt. In der über hundertjährigen NHL-Geschichte wurde der Stanley Cup nur zweimal nicht vergeben. 2005, als die Saison wegen eines sogenannten Lockouts ausfiel (Streit über eine Gehaltsobergrenze zwischen Klub-Eigentümern und den Profis); und 1919, als das Finale wegen der Spanischen Grippe abgebrochen wurde.

Die College-Meisterschaften haben diesen Schritt vollzogen. Die über den Kontinent bekannten Turniere March Madness im Basketball oder das Frozen-Four-Turnier im Eishockey fallen aus.