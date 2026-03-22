Das Duell zwischen Thomas Müller und Timo Werner in der nordamerikanischen Fußball -Liga MLS ist an Werner gegangen. Sein Team San Jose Earthquakes setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen die Vancouver Whitecaps durch. Die beiden früheren deutschen Nationalspieler saßen zu Beginn der Partie jeweils auf der Bank.

Müller wurde bei Vancouver in der Halbzeit eingewechselt, der 36-Jährige blieb aber ohne Torchance. Werner, 30, kam in der 54. Minute auf das Feld, nachdem er zuvor auf der Bank wegen Reklamierens die Gelbe Karte gesehen hatte, und blieb ebenfalls unauffällig. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang San Jose durch Beau Leroux der sehenswerte Siegtreffer. [AUTOR_ENDE]