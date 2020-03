David Beckham, der alte Fuchs, ließ sich nicht foppen. Da wollte ein junges Mädchen am Sonntagnachmittag im Fußballstadion von Los Angeles ein Foto mit ihm haben, und ganz offensichtlich wollte sie ihn in eine Falle locken: Selfie, von unten, gegen die Sonne. Wer das jemals probiert und beim Anblick seiner selbst danach nicht erschrocken ist, dem hat die Natur ordentlich Selbstironie geschenkt. Beckham ist freilich kein Selbstironiker, er ist Selbstvermarkter, also nahm er dem Kind die Kamera ab, kniete sich seitlich daneben, lächelte freundlich und drückte von schräg oben aus ab.

Beckham, Eigentümer und damit auch Gesicht der Fußball-Franchise Miami Club Internacional de Fútbol, war fast überall an diesem Nachmittag, nur nicht auf dem Rasen. Dort wäre er gebraucht worden, viele Leute (vor allem jene, die das Champions-League-Finale 1999 des FC Bayern gegen Manchester United nicht vergessen haben) wissen trotz der Selbstvermarktung noch immer, was für ein formidabler Kicker Beckham gewesen ist: Miami verlor die erste Partie seiner Geschichte mit 0:1 beim Los Angeles Football Club, und beim Rausgehen ließ sich trefflich spekulieren, dass das mit Beckham in Bestform nicht passiert wäre - vielleicht sogar mit Beckham in aktueller Form, der Mann sieht auch mit 44 Jahren so aus, als könne er jederzeit und auch im Anzug einen Fußball ins Kreuzeck zwirbeln.

Bis das Wunschstadion fertig ist, trägt Inter Miami die Heimspiele in Fort Lauderdale aus

Es ging jedoch nicht um dieses eine Spiel, nicht einmal so sehr darum, wer für Miami auf dem Rasen stand, weil sich das in den kommenden Wochen ohnehin noch ändern dürfte. Es ging um einen ersten Eindruck. Und da waren Selfies mit Beckham mindestens so bedeutsam wie die Tatsache, dass die Mannschaft am Tag vor dem Spiel bei der Ankunft am Hotel gemeinsam mit ein paar Fans auf der Straße getanzt hatte oder dass die Arena in Los Angeles während der Partie aufgrund der Miami-Anhänger einen rosaroten Tupfer bekam.

Das sind die Bilder, die nun verschickt werden: Diese fröhliche Truppe aus Florida wird frischen Wind in die nordamerikanische Profiliga MLS bringen, die am Wochenende ihre 25. Saison begonnen hat. Es sind Bilder, die Verein und MLS dringend brauchen, die Realität ist nicht ganz so fröhlich wie die Gesichter auf all den Bildern. Denn es hatte Gründe, dass eine neue Franchise die erste Partie auswärts austrug, auf der anderen Seite des Kontinents.

Die Geschichte von Inter Miami FC beginnt im Jahr 2007: Die MLS bestand damals aus nur zwölf Teams, und die Liga führt wegen David Beckhams Wechsel zu Los Angeles Galaxy die Designated Player Rule ein, die es Vereinen auch heute noch erlaubt, besonderen Spielern viel mehr Geld zu bezahlen, als es die Gehaltsobergrenze vorsieht. Beckham ließ sich in den Vertrag schreiben, dass er einen Verein gründen dürfte und dabei nur ein Achtel der üblichen Aufnahmegebühr von 200 Millionen Dollar würde bezahlen müssen. Das Kalkül damals wie heute: die globale Strahlkraft von Beckham. In den USA werden reiche Leute, die in Profisport investieren, nicht beleidigt. Sie werden gefeiert.

Es gibt viele Erklärungen, warum es knapp 13 Jahre gedauert hat, bis Beckham endlich die Premiere seines eigenen Fußballvereins feiern durfte, die wichtigste: Beckham verhielt sich bei der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Stadion wie Monopoly-Spieler, der so lange würfelt und seine Figur ums Spielfeld schiebt, bis er endlich auf der Schlossallee landet - angeboten wurden ihm jedoch nur Turm- und Badstraße. Nun ist für eine Milliarde Dollar der Miami Freedom Complex in Flughafennähe im Gespräch, der allerdings frühestens in zwei Jahren fertig sein soll. Derzeit wird über Probleme wegen Arsenbelastungen im Boden berichtet.

Der Klub wird seine Heimspiele deshalb im 30 Kilometer entfernten Fort Lauderdale austragen, dort, wo schon Gerd Müller für die Strikers gespielt hat, die nicht mehr existieren, so wenig wie Miami Fusion. Es gibt nun ein neues 18 000-Plätze-Stadion, an dem noch immer gewerkelt wird. Das wollte die MLS nicht zur Premiere präsentieren, dann lieber das erste Spiel auswärts spielen. In Los Angeles. In diesem Stadion mit Loch in der Ecke, damit jeder die Skyline der Metropole sehen kann, auch Beckham in seiner VIP-Loge, eingerahmt von seiner Ehefrau Victoria sowie der Schauspielerin Liv Tyler. Tolle Bilder, wirklich.

Verhandelt wird noch ein Markenstreit mit einem Fußballverein in Italien, dessen Name seit mehr als 111 Jahren verblüffend wie Inter Miami klingt und der deshalb Klage eingereicht hat. Beim Beckham-Klub spricht Trainer Diego Alonso kaum Englisch und lässt seine Anweisungen an die Mannschaft, die erst seit sechs Wochen zusammen trainiert, von einem Dolmetscher übersetzen. Doch darum geht es alles nicht, wie Beckham auf seiner Werbetour in den vergangenen Wochen mit Auftritten in Late-Night-Shows verkündet hat.

"Es gab Momente, in denen ich geglaubt habe, dass das alles nicht klappen würde. Ich habe jedoch gelernt, dass ich hartnäckiger bin, als ich geglaubt habe - und sturer, als meine Frau jemals gedacht hat", erklärte Beckham: "Es geht nicht um ein Spiel oder eine Saison. Ich will, dass meine Kinder in 20 Jahren sagen: Mein Vater hat diesen Verein erschaffen." So lange soll es freilich nicht dauern mit den ersten Erfolgen, und Beckham hat bereits verkündet, dass er die beiden offenen Designated-Player-Plätze im Kader mit hochkarätigen Offensivspielern zu besetzen gedenke.

Edison Cavani und Luis Suarez sollen an einem Wechsel im Sommer interessiert sein, der notorisch wechselwillige Neymar sagte: "Ich habe einen Vertrag mit David, in ein paar Jahren bin ich da." Während eines Auftritts beim Komiker Jimmy Fallon sagte Beckham, und er schien das nicht als Witz zu meinen, er könne sich vorstellen, sowohl Cristiano Ronaldo als auch Lionel Messi nach Miami zu locken: "Das wäre großartig." Das ist das, was sie von Beckham hören wollen: die Hoffnung auf eine grandiose Zukunft, für den Klub und die Liga.

In der Gegenwart hat sein Verein verloren. In naher Zukunft wird der Klub sein erstes Heimspiel in der provisorischen Arena in Fort Lauderdale spielen, in zwei Wochen gegen Los Angeles Galaxy - den Klub, mit dem Beckham als Spieler zwei Meisterschaften gewann. Auch darüber werden die Leute reden, das Resultat wird wieder nicht so wichtig sein. Hauptsache, es gibt möglichst viele Bilder möglichst fröhlicher Menschen.