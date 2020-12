Die Tampa Bay Buccaneers haben in der US-Football-Profiliga NFL erstmals seit 2007 wieder die Playoffs erreicht. Das Team von Quarterback Tom Brady setzte sich am Samstag gegen die Detroit Lions klar mit 47:7 durch und erreichte so die Spiele der K.o.-Runde. Der 43 Jahre alte Brady, sechsmaliger Super-Bowl-Gewinner, warf vier Touchdown-Pässe, obwohl er nur eine Halbzeit spielte. Mit seinem 298. NFL-Start (ohne Playoffs) stellte er den Rekord von Brett Favre ein, dem langjährigen Quarterback der Green Bay Packers. Brady gelang auch ein Franchise-Rekord von 36 Touchdowns in einer Saison. Ein Turnover (Verlust des Angriffsrechts)

leistete sich das Team nicht. Mike Evans fing zwei Touchdown-Pässe von Brady und kam auf 181 Receiving-Yards. Auch Rob Gronkowski fing zwei Touchdowns, Antonio Brown einen. Die Buccaneers verbuchten mit 588 Yards einen Franchise-Rekord und beendeten damit die zweitlängste Postseason-Flaute in der NFL hinter Cleveland (18 Jahre).

An einem an Bestmarken reichen Wochenende sorgte auch Alvin Kamara von den New Orleans Saints für Aufmerksamkeit: Der Runningback stellte einen 91 Jahre alten Rekord ein. Beim 52:33-Heimsieg der Saints gegen die Minnesota Vikings erlief der 25-Jährige sechs Touchdowns. Diese Anzahl sogenannter Rushing-Touchdowns war zuvor nur Ernie Nevers im Jahr 1929 gelungen. New Orleans sicherte sich zum vierten Mal nacheinander den Titel in der NFC-South-Division.