Die Tampa Bay Lightning sind der Titelverteidigung in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL deutlich nähergekommen. Der Meister setzte sich im siebten Spiel der Halbfinalserie mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) gegen die New York Islanders durch. Er trifft nun im Stanley-Cup-Finale auf die Montreal Canadiens, die sich zuvor gegen die Vegas Golden Knights durchgesetzt hatten. Den Siegtreffer für Tampa erzielte nun Yanni Gourde in Unterzahl. Entscheidend war auch Tampa Bays Torwart Andrei Wassilewski. Der Schlussmann blieb zum zweiten Mal in dieser Serie ohne Gegentor. Coach Jon Cooper sagte, "am Ende braucht man einen Torhüter, der in den wichtigen Momenten zur Stelle ist." Wassilewski zeige dies immer wieder. Die erste Finalpartie zwischen den Lightning und Montreal findet in der Nacht zum Dienstag in Tampa Bay statt.