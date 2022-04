Nico Sturm hat das Duell der deutschen Eishockey-Profis in der nordamerikanischen Liga NHL gewonnen. Gegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers gewannen Sturm und die Colorado Avalanche nach Penaltyschießen 2:1 und bauten damit ihre Serie auf sechs Siege in Folge aus. Draisaitl selbst vergab seinen Versuch im Shootout. Colorado verteidigte mit dem Sieg die Tabellenspitze in der Western Conference und bleibt das momentan beste Team der NHL, die Mannschaft aus Denver ist bereits sicher für die Play-offs qualifiziert. Die Oilers hatten zuvor sechsmal in Siege gewonnen und bleiben trotz dieser Niederlage als Zweiter der Pacific Division auf Kurs für die Endrunde.