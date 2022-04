Nach 989 NHL-Einsätzen ohne Unterbrechung ist die Rekordserie von Keith Yandle in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga vorbei. Der Verteidiger wurde von den Philadelphia Flyers vor dem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs (3:6) aus dem Kader gestrichen, erstmals seit dem 26. März 2009 war er Zuschauer. Zur magischen 1000 fehlten elf Spiele. Die Entscheidung, auf den Veteran zu verzichten, sorgte für Debatten - die Flyers haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs. Ende Januar hatte der Profi durch seinen 964. Einsatz mit dem zuvor alleinigen Rekordhalter Doug Jarvis gleichgezogen. Yandle muss nun befürchten, die Bestmarke noch 2022 zu verlieren: Stürmer Phil Kessel von den Arizona Coyotes steht bei 968 Spielen in Serie.