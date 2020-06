Nach der NBA hat auch die stärkste Frauen-Basketballliga der Welt einen Plan für die Saison veröffentlicht. Die WNBA will ihre Teams im Juli in Florida zusammenziehen und unter ähnlich abgeschotteten Rahmenbedingungen wie die Männer alle Partien in der IMG Academy in Bradenton spielen. Wie die Liga der deutschen Spielerinnen Satou Sabally (Dallas Wings) und Marie Gülich (LA Sparks) mitteilte, soll die Saison Ende Juli beginnen und 22 Hauptrundenspiele sowie die Playoffs umfassen. Fans sind nicht erlaubt. Sabally, 21, war beim Draft im April an zweiter Stelle ausgewählt worden.